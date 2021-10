Astuce de grand-mère : Comment nettoyer ses oreillers pour qu’elles retrouvent leur aspect du premier jour !

Pour plus de confort durant le sommeil, beaucoup de personnes utilisent les oreillers quand ils dorment. Ces oreillers absorbent sueurs, huiles ou autres soins de cheveux, sont bourrés de bactéries et jaunissent avec le temps. Il est très difficile de les nettoyer et de leur faire retrouver leur fraîcheur d’entre temps. Il existe cependant divers moyens pour y arriver.

Utiliser une préparation maison pour laver les oreillers

Cette préparation maison est celle dont vous avez besoin pour faire retrouver toute sa blancheur à votre oreiller ou à tous vos linges blancs.

Ingrédients

30 ml de liquide vaisselle

120 ml de vinaigre blanc

250 ml d’eau oxygénée

Préparation

Faites le mélange de tous ces ingrédients. Mettez votre oreiller dans le tambour de votre machine à laver. Versez le mélange des ingrédients et ajoutez quelques gouttes d’huile essentielle de lavande, de citron ou d’eucalyptus.

Actionnez la machine à laver et remplissez-le d’eau et laissez l’oreiller être immergé. Laissez tourner pour que les divers ingrédients puissent bien se mélanger et bien imprégner le coussin. Dès que c’est fait, arrêtez la machine et laissez l’oreiller tremper dans l’eau pendant 30 minutes. Passé ce délai, mettez la machine en marche à nouveau, mais cette fois, actionnez un programme normal et à haute température. Après le lavage, faites sécher votre oreiller au soleil et admirez le résultat.

Utiliser du citron et de l’eau chaude pour laver les oreillers

Pas facile de voir son oreiller de couleur blanche ternir et virer de couleur et devenir méconnaissable. Voici une astuce simple pour vous aider à non seulement lui faire retrouver de beaux jours, mais à la désinfecter.

Ingrédients

2,5 litres d’eau

Jus de 6 gros citrons

Préparation

Faites bouillir de l’eau que vous verserez dans une bassine. Versez le jus de citron dans l’eau bouillante et faites-y tremper votre oreiller. L’oreiller doit être bien couvert d’eau dans ce cas, ajoutez plus d’eau chaude si le besoin se fait sentir. Laissez l’oreiller tremper pendant 2 heures et faites-le ensuite laver dans la machine à laver. Vous aimerez à nouveau votre oreiller.

Utiliser une préparation maison à l’aide de bicarbonate de soude et de savon de Marseille

Avez-vous eu envie de jeter votre oreiller, car il est sale ou il s’est déteint à force de garder la couleur de la saleté ? Plus de soucis à vous faire, préparez ce produit et retrouvez la fraîcheur de votre oreiller.

Ingrédients

1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude

1 tasse d’eau

3 cuillères à café de peroxyde de soude

Du jus de citron

25 g de savon de Marseille râpé au préalable

Préparation

Dans une casserole, faites bouillir de l’eau. Ajoutez le savon de Marseille râpé après avoir retiré l’eau du feu. Laissez le savon fondre puis ajoutez le bicarbonate de soude et faites le mélange. Le peroxyde de soude et le jus de citron seront ajoutés ensuite et remuez jusqu’à obtenir un liquide sans grumeaux et homogène.

Dans le lave-linge, mettez votre oreiller puis versez dans le bac du détergent votre produit fait maison. Mettez l’appareil en marche. Dès que votre oreiller est bien lavé, faites-le sécher au soleil. Votre oreiller retrouvera toute sa blancheur après ce processus.