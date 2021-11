Astuce déco : comment faire adopter le gris comme couleur de votre chambre !

La couleur grise n’est sûrement pas la première couleur qui vous viendrait en tête quand il s’agira de peindre votre chambre à coucher. En effet, beaucoup pensent que la couleur grise est terne et pourrait rendre l’ambiance moins gai.

Ce qui n’est pas vraiment le cas si vous savez quels tons de gris vous pouvez utiliser pour donner une bonne ambiance à votre nid d’amour.

Nous vous conseillons pour vous aider à vous inspirer avec certains tons de gris que vous pouvez utiliser.

Le gris dans ces différents tons

Si vous aimez la simplicité, pourquoi ne pas combiner les différents tons de gris. Un linge de lit blanc, combiné à des textiles et des meubles gris foncé et un mur gris clair. Vous créerez ainsi une chambre avec un accent frais et une touche particulièrement sophistiquée et élégante.

La turquoise et le gris

Créez une ambiance maritime en associant les couleurs grises et turquoises. Vous pouvez par exemple peindre les murs en blancs, et meubler la chambre avec des accessoires créés avec du turquoise. Les meubles seront de couleur gris clair. Vous verrez la différence qu’aura votre chambre par rapport à d’autres chambres.

Un intérieur monochrome

Pourquoi ne pas oser le gris foncé seul pour toute la chambre. Bien entendu les meubles viendront casser l’ambiance pour donner cet aspect monochrome et doux. Vous pouvez toutefois combiner les couleurs de gris foncés pour un autre rendu.

Le blanc et le gris

Le blanc et le gris, c’est comme le blanc et le noir. Ils se marient parfaitement. La base étant d’avoir des murs blancs, des meubles gris et des décorations et textiles beige. Vous pouvez également créer un peu de différence avec quelques nuances de gris foncé sur les murs blancs.

Le mélange de différentes nuances de gris

Avoir une chambre grise exprime la sérénité et la paix dès le premier regard. Cependant, une couleur grise uniquement peut faire paraitre la pièce sombre. Alors on va miser sur des accessoires décoratifs comme des plaids, des oreillers et des tapis clairs pour donner un peu plus de luminosité à la pièce.

Le gris clair doux

Si vous hésitez sur la couleur que vous mettrez dans votre pièce à coucher, si vous trouvez que le blanc est un peu trop classique, pourquoi ne pas opter pour le gris clair doux ? Si vous le combinez à des couleurs chaudes comme les nuances de bleu dans des objets décoratifs blancs.

Osez le jaune

Pourquoi ne pas oser une touche de fraîcheur moderne ? Pour ce faire, ajoutez le jaune à votre chambre déjà grise. Il vous suffit de mettre du linge de lit de couleur jaune, pour créer une ambiance joviale et conviviale. En plus, il suffit d’ajouter une lumière douce pour que tout soit parfait.

Une chambre scandinave en gris

Vous avez envie de créer une belle ambiance décontractée avec une touche différente du genre nordique dans votre chambre aux couleurs grises ? Nous vous proposons de choisir un intérieur simple avec des matériaux naturels et des couleurs douces. Le lin, le bois et le coton vont souligner le côté naturel de votre pièce.