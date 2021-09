Astuce déco : Déco extérieur automne 2021,  les compositions qui font effets pour un mariage tout en couleur !

Se marier en automne est le meilleur moyen de profiter des couleurs et d’un décor externe romantique. Compositions florales, couleurs, votre lieu de célébration pourra se trouver en pleine nature vous laissant ainsi profiter d’un temps magnifique.

De plus, que vous optiez pour un jardin ou un parc, vous bénéficierez déjà d’un cadre somptueux dont vous pourrez profiter en y rajoutant des compositions florales pour la réception, des agencements de couleur pour un décor époustouflant. Vous aurez une grande liberté de choix pour une décoration extérieure automnale de 2021 lors de votre mariage.

View this post on Instagram A post shared by Ramon Mendanha | Decoração (@ramoonmmendanha)

Une composition florale enchanteresse

Pour ceux qui choisissent de se marier en automne, la nature les accompagne en leur proposant des fleurs incroyables à agencer dans un décor unique. On y retrouve des chrysanthèmes, des anémones, des pommes de pins ou encore des hortensias. Inspiré aussi bien par leurs formes que leurs couleurs, vous pourrez réaliser un décor à nul autre pareil. Ces compositions pourront aussi bien servir de décoration extérieure si vous choisissez de vous unir sous un grand arbre avec des chaises blanches installées pour vos convives.

Des fleurs traditionnelles

Les fleurs pourront en effet non seulement orner les chaises, l’allée centrale, mais aussi l’arc en dessous de laquelle vous échangerez vos vœux. Les fleurs peuvent également vous aider à réaliser de magnifiques centres de table se mariant parfaitement avec le reste du décor et les couleurs de votre thème de mariage. Optez pour les chardons bleus pour un décors à la fois doux et somptueux. Plus faciles à dénicher et moins coûteuse, les baies rouges et orangés associés aux asters ajouteront de la couleur à un décor sobre et bohème.

Une fleur enchanteresse

Plus populaire l’hortensia propose tout en volume un agencement floral parfait avec son dégradé de couleurs et son aspect raffiné. Vous pouvez l’associer aux roses et aux chrysanthèmes pour une composition florale unique s’ajustant à tous les décors de noces. Vous pouvez même agencer fleurs, fruits et feuilles automnales pour réaliser un bouquet somptueux qui se démarquera de tous les autres pour son authenticité.

Un agencement automnal de couleurs tendances

Pour ceux qui souhaitent se marier cet automne 2021, les couleurs seront vos alliés. Cette nouvelle saison apporte de belles couleurs tendances telles que le pourpre, les nuances d’orange et de rouge, des tons ocres et des dégradés de vert. En matière de décoration de mariage, la couleur doit correspondre à la fois à votre thème, mais aussi à tous les éléments décoratifs pour créer une harmonie.

Des couleurs tempérantes

Plusieurs possibilités s’offrent à vous en optant par exemple pour des tons terreux. Pour cela vous devez miser sur des tons neutres et les faire ressortir avec des couleurs telles que le vert, le marron, l’ivoire, le blanc sale ou la crème. Vous aurez ainsi une ambiance charmante et apaisante. Les nuances de roses peuvent aussi faire ressortir l’amour et le romantisme une fois agencées avec des couleurs pêches ou beiges.

View this post on Instagram A post shared by metelevents (@agencedecoration)

Des couleurs festives

En matière de couleurs, le plus formidable c’est qu’il existe plusieurs palettes de couleurs pour vous satisfaire. Vous avez par exemple la possibilité de créer un mariage traditionnel avec des couleurs ancrées sur l’automne telles que l’orange, le rouge, marron créent une ambiance familiale et chaleureuse avec une pointe de tendresse et de nostalgie. Se marier dans un extérieur inspiré de l’automne est une opportunité incroyable laissant libre cours à toutes les fantaisies.