Astuce déco : les couleurs les plus tendances pour l’année 2022 !

Le choix des bonnes nuances de couleurs est un détail important dans la réussite de toute décoration intérieure. L’année 2022 s’annonce ainsi déjà avec des tendances de couleurs plus révélatrices des envies et des humeurs. De quoi sublimer davantage les différentes pièces de vos maisons pour une mise en valeur encore plus optimale. Voici un échantillon de ces teintes sur lesquelles il faudra donc compter pour des styles de décoration attrayants.

La couleur bleue horizon

Le bleu horizon est le nom de couleur qui fait référence à la beauté du paysage entre le ciel et la terre. Elle est l’une des teintes les plus intéressantes à adopter pour la nouvelle année 2022 qui s’annonce. C’est la couleur idéale pour s’offrir une véritable bouffée d’air et une atmosphère douce et reposante. Ce bleu clair tirant vers le pastel fait régner douceur et inspire un univers fantastique aux pièces intérieures. C’est la couleur de l’année 2022 chez le fabricant de peinture Dulux Valentine en collaboration avec plusieurs autres experts en design.

La couleur verte sauge

Le terme sauge vient du latin salvare qui signifie sauver et guérir. Pour l’année 2022 à venir, cette couleur sera donc très symbolique. Alors qu’il est possible d’envisager le bout du tunnel de la crise sanitaire mondiale pour bientôt, ce vert doux est synonyme de chance et d’espoir. Le vert aussi est considéré comme la couleur de la nature donc notre façon de percevoir cette couleur peut avoir une influence sur nos pensées et nos émotions.

La teinte peach nougat

Le peach nougat est une douce nuance de saumon assez confortable. Cette couleur a le don de stimuler l’énergie, l’action et la confiance en soi. En fonction de son intensité, elle est plus ou moins frappante. Donc pour qu’elle ne soit pas trop envahissante, elle doit être utilisée à dose réduite. Elle a en outre la particularité de pouvoir être combiné avec d’autres nuances de la même gamme de couleur, à l’instar du mauve ou du rose.

La couleur marron

Pour l’année 2022, le marron et ses déclinaisons comme le beige foncé font un retour triomphal. Très en vogue durant les années 70 avant d’être ringardisées par la suite, ces nuances ressurgissent dans nos intérieurs pour les réchauffer. Rappelons que c’est depuis l’an dernier que le marron a fait un retour timide, mais fait beaucoup plus l’unanimité aujourd’hui. C’est une couleur adéquate pour adopter un décor sobre et attrayant dans une pièce comme le salon par exemple.

La couleur bleue Klein

Couleur monochrome considérée comme l’une des plus fascinantes de l’art pictural depuis près de 70 ans, le bleu Klein demeure plus actuel que jamais. Créé par Yves Klein en 1960, il s’agit d’un bleu poudreux et saturé à l’extrême. Ce bleu outremer bouscule la palette chromatique organique omniprésente pour imprégner nos pièces d’une allure magnétique follement séduisante.

La teinte bordeaux laquée

À mi-chemin entre le rouge et le lie de vin, c’est un peu la teinte surprise de la sphère décoration pour 2022. C’est également un classique de couleur des années 70 qui revient. Cette couleur est souvent utilisée sur de petits objets notamment les lampes et les étagères.