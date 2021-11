Astuce déco : quelques idées de décoration pour rendre votre chambre magnifique !

Vous avez envie de refaire la déco, ou vous venez d’emménager et vous voulez rendre magnifique votre chambre. Ne savez-vous pas comment vous y prendre ? Pas de soucis à vous faire, voici quelques astuces que vous pouvez suivre pour avoir un bon résultat.

Faites suspendre un rideau autour de votre lit

Avec des tringles à rideaux suspendues, vous ferez la différence dans votre chambre. Choisissez des rideaux avec de beaux motifs, de belles couleurs et suspendez-les. En plus de vous donner une certaine intimité dans votre propre chambre, elle donne un aspect romantique surtout si vous êtes à deux.

Pour une touche d’élégance, mettez des rideaux tressés

Les rideaux tressés ne sont pas des rideaux que l’on retrouve partout. En effet, en les voyant vous aurez l’impression qu’ils coûtent très chers et pourtant non. Vous ferez de votre chambre un lieu élégant tout en faisant de l’économie.

Des tringles à rideaux circulaires pour des fenêtres plus grandes

Pour donner illusion d’avoir des fenêtres plus grandes, il vous suffit d’installer des tringles à rideaux circulaires. En plus d’être peu coûteuses, elles donneront à votre intérieur un certain charme.

Agrandissez votre pièce avec des miroirs

Optez pour les miroirs adhésifs. Ils se posent très facilement sur une porte. Ils ont une double fonction. En plus de vous permettre de vous regarder vous habiller, ils permettent d’agrandir la pièce.

Faites vivre la chambre avec des couleurs

Si vous avez des enfants, décorez et faites vivre leur chambre en peignant leurs tiroirs. Vous devez les peindre de différentes couleurs pour leur permettre par exemple de vite se retrouver dans l’organisation de leurs tiroirs.

Donnez une illusion de grandeur à la chambre

Auriez-vous aimé avoir un appartement avec un plafond haut ? En attendant de vous mettre dans un tel appartement, créez votre appartement de rêve en divisant le mur de votre pièce en deux. Il suffit de peindre une couleur foncée sur les ⅔ inférieurs du mur et de peindre les ⅓ restants avec une couleur claire.

Une touche de glamour dans la douche

Faites des nœuds de rubans noirs que vous mettrez sur votre rideau de douche pour lui donner un aspect glamour.

Troquez les lourds rideaux contre des voiles transparents de couleur

Pour les enfants, les voiles transparents au niveau de la fenêtre donnent un aspect féérique à leur chambre. Une astuce déco girly que vos filles vont adorer.

Décorez votre chambre avec des stickers adhésifs

Décorez votre chambre avec des stickers muraux autocollants. Ils sont peu coûteux et ajoutent une touche d’originalité à la pièce.

Cachez les étagères de rangements derrière un rideau

Plus personne ne viendra voir le bazar dans votre chambre si vous mettez votre étagère de rangement derrière le rideau. Un rideau opaque de préférence. Cette astuce est pratique et élégante.

Donnez l’illusion de grandes fenêtres

Accrochez de grands voilages tout près du plafond pour donner l’illusion d’avoir de grandes fenêtres. Pour ce faire, accrochez-les près du plafond.

Donnez l’illusion d’une salle de bain spacieuse

Souvent la salle de bain est petite, pour donner l’illusion d’avoir une salle de bain spacieuse, accrochez un grand rideau près aussi près du plafond.