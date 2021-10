Astuce déco : quelques idées pour avoir une cuisine de thème chromatique !

Les couleurs d’une pièce jouent un très grand rôle dans l’aspect de cette pièce. Pour donner un côté plus gai et vivifiant à votre cuisine, le thème chromatique pourrait vous convenir. Aimerez-vous en savoir plus pour mieux l’adopter ? Nous vous proposons quelques idées.

La couleur grise

On ne l’imagine souvent pas comme une couleur dominante dans une pièce. Et encore moins dans une cuisine. Pourtant, elle peut bien faire la différence si elle est bien agencée à d’autres couleurs.

Placer un plan de travail gris au milieu d’une pièce blanche

Un plan de travail peint en gris ou en marbre, en céramique ou autre matériau de couleur grise dans une cuisine peint en blanc. Imaginez un peu le contraste et la douceur d’une telle vue. Si votre cuisine est également ouverte ou laisse entrer la lumière du jour, vous pourrez aisément vous rendre compte de l’harmonie de ces couleurs. Même si l’effet de ces couleurs se remarque beaucoup plus avec la lumière du jour, même avec une lumière artificielle de couleur blanche de préférence, vous pouvez vous rendre compte de la beauté de votre cuisine.

Une cuisine en L, optez pour le gris sombre

Souvent dans une cuisine en L, on n’a pas beaucoup de choix quant à l’agencement des mobiliers. Par contre, en ce qui concerne les couleurs et les contrastes, vous pouvez y ajouter votre touche en y mettant de la couleur gris sombre. La couleur grise donne un aspect raffiné et élégant.

Le gris sombre se rapproche un peu du noir qui est une couleur classe par excellence. Pour ressortir cette couleur dans votre cuisine, nous vous conseillons de l’utiliser pour vos rangements et autres et de le casser avec une couleur blanche au mur.

Des étagères grises pour un côté rétro

Pour donner un côté rétro à votre cuisine avec la couleur grise, vous devez miser sur les décorations. Pour ce faire, vous pouvez installer des étagères en bois que vous allez peindre en gris et placer dans un endroit assez visible de votre cuisine. Cet espace unique de votre cuisine fera toute la différence.

La couleur rouge

Voulez-vous relever le niveau de décoration de votre cuisine ? Misez donc sur la couleur rouge. Il y a différents moyens d’utiliser le rouge dans une cuisine.

Essayez des étagères rouges sur un fond blanc

Mettre du rouge sur un fond blanc donne toujours un bel aspect et est agréable à regarder. Pour ce faire, vous avez la possibilité de placer dans votre cuisine des étagères rouges après avoir peint la cuisine en blanc. Si vous voulez, vous pouvez toujours peintre un pan du mur de votre cuisine en mariant le rouge et le blanc, en peignant le reste en blanc et en plaçant des étagères rouges également. Si la lumière du jour pénètre dans cette cuisine, vous pourrez constater la beauté réelle de votre cuisine.