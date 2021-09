Astuce décoration : découvrez ces objets qui vous permettent d’avoir une demeure parfaitement décorée !

La clé d’une bonne décoration ne réside pas forcément dans des pièces coûteuses ou extravagantes. Avec de simples accessoires, il est également possible de donner un peu plus de singularité au décor de votre maison. Il en existe plusieurs qui peuvent être tirés de vos affaires courantes ou accessibles à prix bas dans les points de commerce de décoration. Il s’agit peut-être des derniers accessoires que vous recherchiez pour offrir à votre demeure l’aspect tant souhaité.

Une étagère murale à ficelles décorée

C’est un accessoire qui peut à la fois allier simplicité, utilité et beauté. En effet, une étagère murale peut apporter à votre salon ou à votre chambre un aspect peu ordinaire. Généralement constituée de quelques ficelles et d’une structure horizontale en bois, elle peut servir d’excellent objet décoratif.

D’une part, vous pouvez opter pour des ficelles aux couleurs multiples qui offriront un effet visuel attrayant. Il est pour cela conseillé d’utiliser des ficelles aux couleurs vives qui pourront permettre d’obtenir un mélange harmonieux.

D’autre part, la structure en bois peut également être peinte avec des couleurs vives et accompagnée si possible de graphiques captivants. Quelques idées de création qui pourront au final aboutir à un résultat des plus esthétiques et satisfaisants.

Des figurines conçues avec vos anciens cartons

Il peut s’apparenter au départ à une idée enfantine mais c’est l’une des astuces les plus sûres pour réaliser une décoration à moindre coût. En effet, vous avez certainement chez vous comme la plupart des gens des anciens cartons d’emballage qui vous encombrent. Au lieu de les jeter à la poubelle, il vous est recommandé de vous en servir pour réaliser de petites figurines qui pourront être accrochées à votre mur à l’aide de ficelles ou de structures en bois.

Le procédé est très simple. Il s’agit de vous munir d’abord d’une paire de ciseaux pour effectuer les différents découpages de vos bonhommes en cartons. Ensuite, vous pouvez utiliser un pot de colle pour d’autres retouches ou assemblages concernant la forme finale de vos figurines. Enfin, vous pouvez les rendre plus attrayants en leur offrant une dernière touche de beauté à l’aide de crayons de couleurs. Votre création de décoration est donc ainsi prête à être accrochée à l’endroit souhaité dans votre maison.

Un vase de plantes fait avec une petite carafe de thé

C’est l’une des très belles idées de décoration qui peuvent à coup sûr apporter de l’originalité à la décoration de votre demeure. Plutôt que d’opter pour un pot de plantes classique, vous pouvez choisir d’installer vos végétaux de décoration intérieure dans une petite carafe de thé. Un accessoire simple et facile à trouver dans les commerces qui donnera un peu de fantaisie artistique à votre univers de décoration.

En plus de ces astuces d’objets de décoration simples à concevoir, vous pouvez également opter pour une ancienne boîte de cosmétiques, une bougie parfumée ou un vase en verre que vous essayerez de personnaliser selon vos goûts. Le résultat final de ces initiatives pourraient vous surprendre agréablement.