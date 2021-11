Astuce décoration : les meilleurs conseils pour vous permettre de bien décorer une chambre d’étudiant !

Un étudiant, c’est quelqu’un qui vit de grands changements vu qu’il passe un nouveau cap dans sa vie. C’est le moment de vivre son indépendance parfois en quittant le cocon familial pour se prendre un appartement ou une chambre universitaire. Entre l’arrivée des nouvelles responsabilités, l’entrée dans une nouvelle vie et la gestion de la vie estudiantine, il faudrait que l’appartement soit décoré de la meilleure manière pour accueillir un étudiant. Comment vous y prendre ? Nous vous disons tout.

Pensez pratique

Le principal problème dans un appartement pour étudiant c’est l’espace qui est généralement petit. Pour mieux décorer et créer des espaces différents, il vous faut ajouter des meubles. Il existe à cet effet des meubles pliables comme les chaises, les tables et autres.

Ainsi, vous pouvez créer une ambiance et d’un coup changer la déco en rangeant tous les meubles dans un coin pour avoir plus d’espace. Vous pouvez donc avoir un espace lit, un espace détente et salle à manger comme bon vous semble. Cela vous permettra également de mieux vous concentrer sur vos études si vous n’êtes pas couché sur votre lit.

Utilisez chaque cm² d’espace

Pour maximiser l’espace de votre appartement, vous devez utiliser chaque coin et recoin. Vous pouvez donc utiliser le dessous de votre pour y ranger vos affaires par exemple. Pour ranger vos linges de lit, vos livres vos vêtements et autres, vous pouvez utiliser des boites que vous allez étiqueter pour vous en sortir facilement et surtout pour gagner de l’espace.

Adaptez-vous aux lieux

Si vous avez un espace assez restreint, évitez de l’encombrer avec un lit double ou autre. Vous pouvez par exemple opter pour un canapé convertible. Vous avez ainsi un canapé et un lit à la fois. C’est aussi pratique pour les étudiants qui ont l’habitude de passer beaucoup plus de temps dans leur appartement.

Pensez également à prendre en compte la quantité de lumière naturelle qu’offre votre espace. Si votre appartement est bien situé et laisse entrer beaucoup de lumière naturelle, utilisez l’espace à bon escient pour ne pas perdre un seul cm². Aussi, un appartement riche en lumière naturelle ne devrait pas être encombrée par plusieurs lampes qui, mine de rien prennent de l’espace. Si vous avez un espace qui ne laisse pas entrer beaucoup de lumière, misez sur les miroirs pour relayer la lumière du jour. En plus, vous avez plus d’espace au sol.

Délimitez les espaces

Si vous voulez organiser votre appartement, vous pouvez le délimiter en fonctions de vos diverses activités. Même si votre appartement est assez petit et que votre salle à manger, votre salon et votre lit se retrouvent dans la même pièce, vous pouvez utiliser une étagère pour créer du rangement et pour aussi délimiter un espace de repos. Vous pouvez aussi vous servir de claustras pour délimiter les espaces sans avoir à encombrer votre petit appartement.

Ne chargez pas l’espace

Ce n’est pas parce qu’il s’agit d’un espace étudiant que vous n’allez pas décorer votre appartement. Toutefois, pensez à ne pas charger votre espace.