Astuce décoration : quelle plante utiliser pour illuminer votre bureau ?

Un bureau n’est pas un espace interdit de décoration. En dehors des étagères de paperasses qu’il comporte généralement, vous pouvez aussi décider de l’orner avec des accessoires qui sauront retenir l’attention de vos visiteurs. En la matière, opter pour une plante de décoration peut s’avérer être un excellent choix de mise en beauté de votre lieu de travail. Pour ce faire, il existe plusieurs variétés de végétaux disponibles.

Le Ficus Lyrata

C’est une variété de plantes pour espace intérieur qui saura vous séduire de par son aspect visuel des plus attractifs. Caractérisée par une fine et longue tige et des feuilles bien vertes, la plante Ficus Lyrata peut vous permettre de mieux mettre en valeur l’espace vide de votre bureau afin de le débarrasser de son aspect ordinaire.

La Pilea

Originaire d’Asie et surnommée ‘’la plante monnaie’’, la plante Pilea se distingue de par ses petites feuilles vertes en forme de cercle. Elle est généralement placée dans un petit pot et peut être installée sur la table de votre bureau. Vous pouvez également le poser près de votre fenêtre afin qu’elle puisse rapidement susciter la curiosité de vos visiteurs.

Le Caladium

La variété de plantes appelée Caladium se distingue d’une part grâce à la beauté du mélange de couleurs rose et vertes de ses feuilles. D’autre part, son ensemble de tiges multiples et inégales a tendance à offrir un décor des plus charmants.

Compte tenu de sa bonne croissance notamment de par la largeur de son feuillage, il n’est pas très conseillé de le placer près d’une fenêtre par crainte qu’il ne puisse faire obstruction à la lumière entrante dans votre pièce. Par contre, l’installer dans un coin à côté de l’entrée du bureau sera plus adéquat et aura plus d’effet.

L’Aloe Vera

Cette plante est connue pour passer rarement inaperçue en raison de ses feuilles subdivisées en différentes touffes assimilables à des algues. Son usage en intérieur dans une pièce comme le bureau peut consister à le poser sur la table ou en dessus d’une étagère.

Le Fishbone Cactus

Cette variété de plantes possède un feuillage fin, long et débordant qui lui confère un certain attrait visuel. Cependant, la fragilité de sa structure végétale nécessite qu’elle soit installée dans un endroit où elle est très peu susceptible d’être déplacée.

L’orchidée

C’est l’une des variétés de fleurs de fleurs les plus utilisées dans l’hexagone en raison de leur immense potentiel décoratif fait d’une bonne disposition de tiges et d’un feuillage aux couleurs enchantées. Il est généralement indiqué de les poser sur une table placée le long du mur de longueur afin qu’ils ne puissent pas échapper aux regards.

Comment entretenir une plante pour bureau ?

Il est important de veiller à certains aspects importants pour le maintien en bon état des végétaux décoratifs de votre bureau. Il s’agit notamment de les préserver dans de bonnes conditions d’humidité ce qui passe par un arrosage régulier.