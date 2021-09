Astuce décoration: Voici comment utiliser les miroirs pour décorer votre maison comme un pro!

Vivre dans un cadre propre et bien décoré procure un sentiment de satisfaction. C’est pour cela qu’il est important d’être toujours à la recherche d’astuces inédites pour accorder à sa maison un peu plus de style et d’originalité. À ce propos, un des accessoires qui font actuellement sensation en matière de décoration est le miroir. Très accessible et facile à personnaliser, Il sera capable de mettre un peu plus en valeur tous les aspects de votre maison.

Utilisez les miroirs pour valoriser le décor intérieur et extérieur de votre maison

Le miroir est une matière qui peut avoir plusieurs formes d’utilités. En plus de sa capacité à renvoyer l’image des objets, il peut également séduire de par sa forme et de par l’élégance qu’il peut conférer à certaines installations.

C’est ainsi qu’il peut servir à décorer plusieurs espaces de votre maison. Au salon, il peut être installer au niveau des murs pour créer un effet de reflet. En effet, pour offrir à vos invités et vous une perception peu ordinaire de cette pièce principale, il vous est conseillé par exemple d’installer plusieurs structures de miroirs.

Ces miroirs devront être posés sur le mur opposé à celui sur lequel sont installés vos autres objets de décoration notamment vos tableaux d’art, vases ou sculptures. Ainsi, il permettra à une personne installée au milieu du salon d’avoir droit à une duplicité visuelle des objets qui réussira certainement à fasciner. Vous pouvez également expérimenter cette technique au niveau de votre salle de bain ou de votre chambre à coucher.

Sur le plan extérieur, opter pour des structures de fenêtres en miroiterie accordera plus d’harmonie à l’architecture de votre maison et captivera dès l’arrivée l’attention de vos visiteurs.

Comment bien accrocher vos miroirs de décoration?

À cet effet, il est conseillé de veiller aux aspects tels que la hauteur et le niveau d’inclinaison de vos structures de miroirs. Cela permettra non seulement d’offrir de meilleurs angles de décoration mais également une meilleure luminosité des reflets. Il n’est ainsi pas conseillé d’orienter les miroirs à grands diamètres vers le bas car cela est plus adapté aux modèles plus petits.

Pour ce qui est du mode d’accrochage, il est également recommandé de se munir d’un certain nombre d’éléments. Il s’agit notamment d’un crayon pour délimiter les contours de l’installation, une perceuse, une visseuse et aussi des gants et lunettes de protection.

Quelles sont les formes de miroirs à rechercher pour une bonne décoration?

Les structures de miroirs à caractère décoratif se présentent de nos jours en plusieurs formes les unes plus originales que les autres. On peut ainsi évoquer les modèles de miroirs ronds qui offrent une très bonne couverture visuelle. De plus, ils peuvent servir lorsqu’ils sont installés à plusieurs et suivant différentes tailles sur le mur à offrir un décor semblable à une galaxie.

Aussi, vous pouvez être séduits par les miroirs à formes triangulaire ou ovale qui permettent d’obtenir une meilleure valorisation de l’espace au niveau de vos allées. Pour finir, les miroirs en carrés restent également à la mode surtout pour la déclaration des chambres à coucher.