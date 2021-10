Astuce détox : Gueule de bois, antistress, cette boisson est ce qu’il vous faut !

De toute évidence, boire de l’eau est la priorité quand il est question de garder sous contrôle notre santé. Mais ce n’est plus un secret pour personne : l’eau de cactus a de quoi surprendre et égayer. En raison de ses propriétés détox, anti-gueule de bois et antistress c’est la boisson pour garantir une santé optimale.

Quelques vertus de l’eau de cactus

Selon le média américain slate, en 2019, « le marché de l’eau de cactus a brassé plus de 16 millions de dollars, et les experts prévoient une augmentation de plus de 20% par an jusqu’à au moins 202 7».

L’eau de cactus est riche en vitamine C, en calcium et aussi en magnésium. Ces propriétés lui garantissent sa réputation à la fois nutritionnelle et hydratante. Elle est également remplie d’antioxydants, et de fait, est très idéale pour réaliser une cure détox. Des scientifiques évoquent que l’eau de cactus permettrait de réduire le stress et pourrait avoir des impacts sur la gueule de bois. Mais des effets secondaires comme les troubles de digestion, les maux de tête ou des nausées pourraient surgir en cas d’abus.

Comment l’eau de cactus agit-elle sur la santé ?

La chimiste cosmétique et fondatrice de 100% Pure, Susie Wang, explique la magie de l’eau de cactus : « Alors que la majorité de l’eau traverse notre système, l’eau de cactus est bien mieux absorbée par notre corps et retenue par nos cellules cutanées assoiffées, nos nerfs, nos muscles, nos organes et nos autres tissus. Il est également plein d’électrolytes, qui nous donnent une peau éclatante, un meilleur sommeil et plus d’énergie, et aident les femmes à avoir moins de crampes ».

Le dermatologue Dendy Engelman, est aussi un partisan de l’eau de cactus en raison de ses incroyables bienfaits pour la santé. « En tant que boisson, explique-t-il, l’eau de cactus présente des avantages, notamment la lutte contre les dommages causés par les radicaux libres, les dommages causés par les rayons UV/UB et la pollution, car elle contient de la taurine. La taurine est un antioxydant très puissant et dense qui réduit l’inflammation et détoxifie votre peau ».

Des bienfaits pour la santé

La dermatologue Rachel Nazarian, MD, estime que boire de l’eau de cactus est l’un des meilleurs anti-âge à incorporer dans votre alimentation : « Les bienfaits pour la peau proviennent d’un nombre élevé d’antioxydants et d’anti-inflammatoires. Ceux-ci aident à réduire les poches et les rougeurs de la peau tout en hydratant simultanément sans ajouter de sucre en excès ». En fin de compte, il n’y a pas encore de sources ‘’anti-âge’ miracles, mais avec sa collection de vitamines et d’antioxydants qui stimulent la peau, l’eau de cactus est en tête du peloton.

Quand boire l’eau de cactus ?

Selon la nutritionniste Amy Shiparo, garder l’eau de cactus à proximité est une bonne décision surtout lorsqu’on souffre de gueule de bois. « Comme il contient des électrolytes et un peu de sucre, il reconstituera vos fluides et l’hydratation vous permettra de continuer. Le cactus contient également de la taurine, un acide aminé, qui peut aider à réparer les dommages aux tissus musculaires qui surviennent pendant l’exercice. Comme presque tout ce qui contient des électrolytes, l’eau de cactus peut aider pendant les séances d’entraînement, la gueule de bois ou des maladies telles que des bogues d’estomac ou des rhumes pour vous garder hydraté », explique Shapiro.