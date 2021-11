Astuce entretien : comment bien nettoyer votre maison pour qu’elle soit agréable et reposante ?

Le ménage, qui ne voudrait pas s’en passer ? Pourtant, une maison nettoyée est propre et il y fait bon vivre. En plus, une maison bien propre reflète le genre de personne que vous êtes. Si vous n’êtes pas un as du nettoyage, il y a bien de simples astuces qui vous permettront de garder votre maison propre. Voici des astuces qui vous aideront.

Comment enlever du canapé les poils d’animaux ?

Avant de vous y mettre, enfilez un gant de vaisselle. Ensuite, passez votre main sur le canapé en faisant des petits mouvements circulaires. Les poils vont former une boule que vous pourrez facilement prendre et voilà, votre canapé est tout propre.

Comment déjaunir les oreillers

Pour commencer, assurez-vous que votre oreiller peut être lavé à la machine. Si c’est le cas, vous pouvez y aller. Commencez par remplir la machine à laver avec ⅓ d’eau bien chaude. Ajoutez ensuite une tasse de lessive en poudre, d’eau de javel et une tasse de cristaux de soude.

Démarrez la machine à laver en mettant le programme le plus chaud. Laissez la machine bien tourner pour que les ingrédients se mélangent bien et se dissolvent. Dès que c’est fait, éteignez la machine, et mettez-y deux oreillers. Fermez la machine et laissez-la finir le cycle de lavage. Optez pour l’option rinçage plus pour que la machine à laver fasse un second rinçage. Faites sécher au soleil s’il fait beau temps.

Comment nettoyer sans frotter les grilles de gazinière ?

Versez 50 ml d’ammoniaque environ dans un grand sac de congélation, mettez une partie de la grille dans le sac et refermez-le. Mettez le sac sur une plaque de four dehors ou dans l’évier pour éviter les accidents en cas de fuite du sac. Laissez agir toute la nuit. L’ammoniaque va se charger de dissoudre l’huile et la graisse collées sur la grille.

Le lendemain, après avoir porté des gants résistants et porté un masque, ouvrez le sac, sortez la grille, passez un coup d’éponge et remettez la deuxième partie pour enlever la crasse de toute la grille.

Comment nettoyer sans frotter les joints de carrelage ?

Pour ce faire, vous n’avez plus qu’à porter des gants de ménage, mouiller des feuilles de sopalin d’eau de javel et placer les feuilles de sopalin sur les joints encrassés pendant toute une nuit. Le lendemain, enlevez le sopalin et rincez. Voilà, vos joints sont propres. Si la moisissure n’est pas complètement partie, vous pouvez reprendre l’opération.

Comment enlever la mauvaise odeur des serviettes de bain ?

Pour ce faire, mettez les serviettes de bain dans la machine à laver en choisissant l’option de lavage la plus chaude. Versez 2 tasses de vinaigre blanc dans la machine sans assouplissant et sans lessive. Dès que ce cycle est terminé, faites partir à nouveau l’odeur dans une machine à 90° et avec ½ tasse de bicarbonate de soude uniquement. A la fin, séchez les serviettes au soleil ou au sèche-linge.