Astuce entretien : comment détartrer efficacement votre machine à café !

La machine à café est utilisée tous les jours et en tout temps. La machine à café doit faire l’objet d’un détartrage chaque 3 mois. Il peut cependant arriver que vous le fassiez plus tôt si vous voyez certains signes alarmants comme le fait que le café s’écoule lentement dans votre tasse, qu’il fasse beaucoup de bruit ou si votre cafetière à dosette ne vous fournit plus assez de café dans votre tasse. Comment procéder donc au détartrage ?

Commencez par préparer une solution détartrante pour votre machine à café

Pour préparer le liquide détartrant pour votre machine à café, vous aurez le choix entre un détartrant fait maison et un détartrant que vous pouvez directement acheter dans le commerce. Si vous comptez utiliser le détartrant du commerce, n’oubliez pas de bien lire la notice d’utilisation. En règle générale, il faut diluer toute la quantité de détartrant dans le sachet dans un demi-verre d’eau que vous allez bien mélanger. Vous verserez ensuite le mélange dans le réservoir d’eau de votre machine. Ensuite vous devez remplir le réservoir avec de l’eau.

En ce qui concerne le liquide de détartrage fait maison, vous aurez besoin de prendre la quantité d’eau que pourrait garder le réservoir de votre machine à café. Pour la préparation, versez dans le réservoir ⅔ d’eau et ⅓ de vinaigre blanc. Rappelons que pour plus de sécurité, toutes ces étapes sont effectuées en gardant la machine à café débranchée.

Mettez votre machine à café en marche

Après avoir mis le liquide détartrant dans le réservoir de la machine à café, vous pouvez la brancher et mettre en marche la machine. Le détartrage commence ainsi. Le liquide dans le réservoir va circuler dans tous les conduits par lesquels le café s’écoule d’habitude. Une fois que le liquide de détartrage équivalent à une tasse de café habituelle se serait écoulé, vous pouvez mettre la machine aux arrêts et la laisser se reposer pendant 10 minutes.

Pendant ce laps de temps, le produit détartrant effectuera son travail en s’attaquant au calcaire. Une fois le temps écoulé, vous pouvez redémarrer la machine et laisser toute l’eau passer. Si vous avez une machine à dosette, pour nettoyer la machine, faites couler une tasse de liquide de détartrage, attendez 10 minutes et faites couler ainsi l’eau jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de liquide dans le réservoir.

Rincez votre machine à café

Avant de réutiliser la machine à café, vous devez bien la laver. Pour ça, commencez par rincer tous les éléments détachables comme le réservoir, le filtre, le réceptacle d’eau extérieur si la machine en possède, l’embout. Vous pouvez ensuite passer un chiffon sur toute la machine et la nettoyer.

Mettez à nouveau de l’eau dans le réservoir d’eau puis mettez la machine à café en marche. Vous allez ainsi rincer les conduits intérieurs inaccessibles. Mettez toutes les pièces de la cafetière en place et vous avez une machine bien propre et prête à l’emploi.