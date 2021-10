Astuce jardin : Les mauvaises herbes, les astuces très efficaces pour en venir à bout !

Les mauvaises herbes sont le cauchemar de tout jardinier ou de toute personne possédant un jardin. De véritables gêneurs et envahissants, ils prolifèrent très rapidement. Il existe divers moyens pour venir à bout de ces mauvaises herbes et ceci le plus naturellement possible. Vous voulez bien en essayer ? Nous vous en disons plus.

Utiliser du vinaigre blanc

Le vinaigre blanc est utilisé pour nettoyer la maison et dans quelques préparations. Son rôle peut être également étendu à un désherbant. Il est très redoutable contre les mauvaises herbes que ce soit sur une petite ou une grande surface.

Si vous voulez préparer un désherbant à base de vinaigre blanc, il vous suffit de mélanger une tasse de vinaigre blanc, quelques gouttes d’huile essentielle d’agrumes, du liquide vaisselle et du sel. Vaporisez ce mélange sur les mauvaises herbes et laissez le mélange agir.

Utiliser le désherbage manuel

L’astuce infaillible pour désherber vos jardins ou autres endroits envahis par les mauvaises herbes. Il vous suffit d’arroser le lieu à désherber et d’utiliser une hache pour enlever les mauvaises herbes depuis la racine.

Utiliser du papier journal

Cette manière de lutter contre les mauvaises herbes est très peu connue, mais très efficace. Il s’agit de superposer 4 feuilles de papier journal sur la surface de ces herbes. Le papier journal empêche la lumière de les nourrir et ils finissent par mourir. N’oubliez pas d’utiliser du paillis pour que vos papiers journaux ne s’envolent pas.

Utiliser du bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude est une poudre naturelle et écologique. Elle est très efficace pour éliminer les mauvaises herbes qui poussent sur les terrasses et dans les jardins. Il est respectueux de la biodiversité et respecte la santé. Pour utiliser le bicarbonate de soude comme un désherbant, il vous suffit de le saupoudrer directement sur les mauvaises herbes et de le laisser agir.

Utiliser du sel

Le sel ne s’utilise pas que dans la cuisson, il peut aussi bien être un désherbant pour les mauvaises herbes. Pour ce faire, il vous suffit de faire bouillir un litre d’eau, d’y ajouter une tasse de sel et de verser cette eau salée sur les mauvaises herbes. Vous avez la possibilité d’utiliser du gros sel ou du sel fin.

Utiliser de la semoule de maïs

La semoule de maïs va protéger vos potagers de l’invasion des mauvaises herbes et prévenir la reproduction des adventices. Pour ce faire, il vous suffit de saupoudrer de la semoule de maïs sur les végétaux.

Utiliser des plantations

Il existe des plantes qui font office de désherbants en empêchant la lumière d’accéder aux mauvaises herbes. C’est le cas de la santoline, du géranium ou du genévrier. Vous pouvez les planter dans les endroits où les mauvaises herbes poussent le plus.

Utiliser l’alcool

Que pourrait faire l’alcool comme désherbant ? Utilisez cette astuce : mélangez 2 tasses d’eau et une tasse de vodka. Ajoutez ensuite du liquide vaisselle et versez le tout dans un vaporisateur. Vaporisez ensuite ce mélange sur les mauvaises herbes et laissez agir.