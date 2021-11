Astuce jardinage : comment aménager votre petit jardin extérieur pour qu’il paraisse beaucoup plus grand !

Vous voulez pouvoir aménager votre petit jardin pour qu’il puisse donner l’impression d’être un peu plus grand qu’il l’était. Vous ne savez pas comment vous y prendre puisque vous n’êtes pas un pro en décoration et encore moins en improvisation.

Pour vous aider, nous avons concocté un cocktail d’astuces que vous pouvez utiliser.

Aménager un petit jardin avec des assises : comment s’y prendre ?

Vous voulez rendre votre jardin accueillant et cosy ? Vous pouvez vous servir des assises dans ce cas. Vous pouvez opter pour un canapé plutôt qu’un fauteuil d’angle assez imposant. Ce mobilier risque de prendre une grande partie de l’espace et pourrait ne pas laisser libre cours à la circulation.

Pour faire paraître le jardin grand, pensez à mettre des mobiliers bas comme

Plus de praticité dans un petit jardin avec du mobilier pliant

Le mobilier pliant est très pratique. En effet, il vous permet de gagner en espace quand vous n’avez pas besoin d’utiliser le mobilier. Le mobilier pliant permet de moduler l’espace comme vous le souhaitez. Il y a aussi des mobiliers de jardin pliables qui peuvent être utilisés et placés dans un coin repas.

Il est aussi possible de poser ces mobiliers sur une terrasse ou un balcon pour ne pas laisser l’espace vide.

Penser à délimiter l’espace

Dans un petit jardin, il faut réfléchir quant à l’endroit qu’on veut aménager. Contrairement aux grands jardins où on peut aménager tout, les petits jardins ne peuvent pas tout recevoir.

Alors, commencez par choisir le coin du jardin qui vous permet de bien vous détendre vous seul ou avec des amis. Vous devez trouver le meilleur endroit où vous pouvez prendre un apéro ensemble.

Si vous arrivez à trouver cet endroit, vous pouvez envisager y mettre du mobilier pour créer un coin repas si l’espace le permet.

Pour délimiter l’espace au sol dans votre jardin, vous pouvez mettre un tapis par exemple. Il délimitera l’espace tout en favorisant la libre circulation.

Vous pouvez aussi délimiter votre coin détente avec du gravier blanc, du gazon ou du carrelage pourrait facilement délimiter votre espace dans ce petit jardin.

Si votre jardin est tout en longueur, le coin repas doit rester proche de la maison pour faciliter les allées et venues.

Aménager le petit jardin avec des objets de décoration

Il est tout à fait possible de faire grandir votre jardin avec des objets de décoration. En plus du mobilier, vous pouvez choisir des objets multifonctions pour gagner un peu plus de place dans votre jardin.

Choisissez un coffre en pouff qui vous permet non seulement d’y accueillir vos invités, mais de pouvoir ranger vos accessoires de jardinage, ou des boissons pourquoi pas ?

Aménager le petit jardin avec des luminaires

Votre espace détente ne sera pas utilisé qu’en journée. Pour optimiser votre espace en soirée, vous pouvez placer des luminaires. Des guirlandes lumineuses, il en existe de toutes les sortes. Vous pouvez choisir des luminaires solaires qui emmagasinent l’énergie du soleil pour les restituer la nuit. En plus, ils ne consomment pas d’énergie électrique.