Astuce jardinage : différentes idées pour créer vos propres jardins suspendus !

Le jardin suspendu fait son grand retour dans les jardins et sur les balcons pour plus de tendance. Le jardin suspendu est certes bien connu de tous, mais il est très peu adopté pour les espaces extérieurs. Et pourtant, il est très esthétique et permet d’avoir de l’espace libre au sol surtout quand on a un petit espace. Il existe différents types de jardins suspendus en fonction des différents styles de plantation. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur les jardins suspendus.

Créez votre jardin suspendu à partir de matériaux recyclés

Si vous voulez réaliser un jardin suspendu, pour un rendu remarquable, pensez à utiliser des matériaux recyclés comme les palettes en bois ou les caisses de vin. Ce sont de parfaits matériaux pour réaliser ces jardins. Vous avez la possibilité de les laisser avec leur aspect brut ou vous pouvez toujours les peindre pour donner un peu de couleur à votre extérieur.

Vous n’avez pas besoin d’être un grand bricoleur pour faire ce potager suspendu. Il y a mille et une façon de créer votre jardin suspendu grâce aux matériaux recyclés. Prenons le cas des palettes en bois. Vous pouvez par exemple le mettre sur le côté de telle sorte à ce qu’il se mette sur le côté et que les ouvertures soient visibles. Fermez le haut, placez des fleurs, prenez-en soin puis admirez le résultat quand ils vont fleurir. Soyez tout de même créatif, il y a plusieurs manières de faire des jardins suspendus avec des palettes en bois.

Créez votre potager suspendu original

Pour plus d’originalité, vous pouvez utiliser des ustensiles ou des matériaux usagés pour faire votre jardin suspendu. Vous pouvez utiliser des bouteilles et même les passoires usagées que vous n’utilisez plus. Ces passoires, vous pouvez les accrocher dans votre espace détente à l’extérieur. Vous pouvez y faire pousser toutes sortes de fleurs ou de fruits et légumes. Pour plus d’originalité, vous pouvez jouer avec les couleurs en utilisant différentes passoires de différentes couleurs.

Vous pouvez aussi utiliser de petits pots de fleurs dans lesquels vous planterez des plantes grimpantes. Vous les mettrez sur un support en bois que vous aurez suspendu. Les plantes vont grandir et au lieu de grimper vers le haut, elles vont descendre et créer un effet rideau de fleur. Vous pouvez faire ce jardin suspendu à l’intérieur tout comme à l’extérieur.

Créez votre potager suspendu à la cuisine

¨Pourquoi ne pas créer un jardin suspendu à la cuisine ? Vous pourrez y faire pousser des aromates, des tomates cerises et bien d’autres choses. Pour ce faire, vous pouvez les faire pousser dans des petits pots en terre ou dans des pots en verre.

Vous avez également la possibilité de les suspendre ou de fabriquer une échelle miniature sur lesquels vous allez suspendre ou poser vos pots. Le tout dépendra des marches que vous aurez créées. Les boites dans lesquels vous aurez mis vos plantes, n’oubliez pas de les customiser pour donner un peu plus de couleur dans votre cuisine en plus de la verdure des plantes.