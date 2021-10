Astuce maintenance : les techniques infaillibles pour déboucher les canaux sans utiliser une ventouse !

Les canaux de votre salle de bain ou de votre évier sont-ils bouchés ? Il est temps de penser à déboucher vos canaux. Savez-vous que vous avez la possibilité de faire cela le vous- même sans l’aide d’un plombier ? C’est bien possible. Voici pour vous quelques astuces.

Utiliser le furet déboucheur

Cet accessoire, vous pouvez vous en procurer dans un magasin de bricolage ou dans une quincaillerie. Pour l’utiliser, vous n’avez qu’à insérer le furet déboucheur dans la canalisation à déboucher. Dès que vous sentez qu’il a accroché quelque chose, vous le tournez dans le sens des aiguilles d’une montre et vous le ressortez avec ce qui a bouché.

Utiliser la mixture maison : vinaigre blanc et bicarbonate de soude

Si après avoir essayé la technique du furet vous vous rendez compte que vos canaux ne sont pas totalement débouchés, vous pouvez utiliser cette technique. Ici, vous aurez besoin de vinaigre blanc, de bicarbonate de soude.

Pour ce faire, vous n’avez qu’à verser 300 g de bicarbonate de soude dans un récipient. Ajoutez ensuite 20 cl de vinaigre blanc puis versez le mélange dans votre canalisation et fermez-la. Laissez le mélange agir pendant 30 minutes puis versez 1 litre d’eau bouillante dans la canalisation. Votre canalisation sera débouchée très rapidement.

Utiliser de l’eau bouillante pour dissoudre les particules

Si vous n’avez pas l’habitude de cuisiner, il est tout à fait normal que vous n’ayez pas dans votre cuisine du vinaigre blanc et du bicarbonate. Pour résoudre votre problème de canalisation bouchée, vous pouvez tout simplement faire bouillir de l’eau et la verser dans la canalisation. Cette eau bouillante viendra dissoudre toutes les particules présentes et ainsi déboucher votre canal et laisser l’eau passer.

Utiliser la technique du furet fait maison ou du cintre métallique

Si vous n’avez pas la possibilité de vous rendre dans un magasin de bricolage ou dans une quincaillerie, vous pouvez tout à fait fabriquer votre propre furet en vous servant d’un simple cintre.

Pour ce faire, vous n’avez plus qu’à prendre un de vos cintres, le déplier complètement et recourber l’une des extrémités de ce cintre à l’aide d’une pince. L’autre extrémité du cintre, repliez-le pour en faire une poignée que vous pouvez facilement utiliser. Vous pouvez ainsi procéder de la même manière qu’avec le furet industriel pour déboucher vos canalisations.

Utiliser les cristaux de soude

Vous pouvez utiliser les cristaux de soude pour déboucher vos canalisations. Attention tout de même, avant de l’utiliser, munissez-vous d’un masque et des lunettes de protection. Ensuite, mélangez un verre de vinaigre à un verre de sel puis ajoutez une poignée de cristaux de soude. Versez la mixture dans la canalisation et laissez agir pendant 30 minutes environ puis versez de l’eau bouillante par-dessus. Votre canal sera débouché, propre et sans odeur.