Astuce maison : Quelques astuces faciles pour bien entretenir vos toilettes !

Le nettoyage des toilettes, rien qu’à y penser, vous avez envie de gerber. Pour vous, c’est le lieu le plus sale de maison. Et pourtant en comparaison à votre smartphone et votre sac à main, la lunette des toilettes a beaucoup moins de bactéries. D’ailleurs, toute la maison est un nid de bactéries. C’est la raison pour laquelle il est très important de bien prendre soin de la maison en faisant un nettoyage complet et surtout avec un désinfectant. En ce qui concerne les toilettes de la maison, comment pouvez-vous vous y prendre pour le nettoyer.

Le nettoyage des toilettes au vinaigre blanc

Le vinaigre blanc est un bon allié dans le domaine du nettoyage. Il permet de détartrer avec grande une grande efficacité le fond d’une cuvette de toilette. Pour utiliser le vinaigre pour nettoyer les toilettes, vous devez faire chauffer sans faire bouillir, un demi-litre de vinaigre blanc. Dès que c’est fait, il vous suffit de le verser délicatement sur les parois de la cuvette. Laissez le vinaigre agir pendant une heure ou toute une nuit puis venez brosser. Tous les résidus auront disparu.

Le nettoyage de la cuvette des toilettes avec du bicarbonate de soude

On retrouve finalement le bicarbonate de soude dans toutes les astuces de nettoyage pour la maison. Pour l’utiliser ici, il vous suffit de mettre au fond des toilettes un demi-verre de bicarbonate de soude, ajoutez ensuite un demi-verre de vinaigre blanc également.

Une réaction chimique a lieu immédiatement avec la formation d’une mousse qui est bien normale. Elle est inoffensive pour vous, mais ne l’est pas pour les bactéries et la saleté dans vos toilettes. Laissez agir le mélange au fond de la cuvette pendant 1 heure au moins ou toute la nuit si possible. Venez ensuite brosser pour enlever les taches.

Le détartrage des toilettes avec des cristaux de soude

Les cristaux de soude ont des propriétés de nettoyage qui se rapprochent beaucoup plus du bicarbonate de soude. Cependant, contrairement au bicarbonate, il est plus corrosif. Il est donc conseillé de porter des gants ménagers avant de penser à les manipuler.

Pour utiliser les cristaux de soude, il suffit de chauffer de l’eau. Dans la cuvette des toilettes, versez deux cuillères à soupe de cristaux de soude et versez ensuite délicatement l’eau chaude. Laissez agir le mélange le plus longtemps possible puis à l’aide d’une brosse, frottez pour enlever les résidus.

Le nettoyage du bouton de la chasse d’eau

Le nettoyage des toilettes ne s’arrête pas au niveau de la cuvette. Le bouton de la chasse d’eau, la poignée de la porte le robinet qu’on aurait ouvert pour se laver les mains. Tous ces endroits sont à nettoyer régulièrement. Vous pouvez faire un mélange de vinaigre blanc, d’eau et de 2 gouttes huile essentielle de tea tree pour les désinfecter.

Le nettoyage de la lunette des toilettes

Le nettoyage des toilettes c’est aussi le nettoyage de la lunette. Pensez à nettoyer au-dessus, mais aussi en dessous avec un mélange de vinaigre blanc et d’eau savonneuse. Utilisez une microfibre ou une éponge spéciale pour le nettoyage des toilettes.