Astuce maison : voici les meilleures astuces pour nettoyer efficacement votre cuisine et la rendre rutilante !

Le nettoyage en profondeur de la cuisine a tendance à nous prendre énormément de temps et est fastidieux. Pour que cela soit désormais moins contraignant, voici comment nettoyer cette pièce efficacement et rapidement en quelques étapes.

Ne négligez pas les petits détails

Le nettoyage de la cuisine est bien plus que le simple nettoyage des plans de travail et des appareils électroménagers.

Afin de la garder propre, il est particulièrement important de désinfecter les petits détails que vous n’avez pas pris en compte comme les interrupteurs, les poignées ou la façade des meubles. Ils sont en effet pleins de bactéries ! Pour les désinfecter, il suffit d’utiliser de l’eau et du savon.

À quelle fréquence faut-il nettoyer la cuisine ?

Pour une cuisine propre et saine, il est préférable de la nettoyer régulièrement avec des produits naturels. Mais à quelle fréquence le faites-vous ?

Le tout est en fonction de la surface que vous désirez nettoyer. Nous vous conseillons plus de laver votre sol au moins une fois par semaine. Quant au plan de travail et à l’évier, c’est très simple. Il faut le faire à chaque fin de cuisson ! Quant au four, au micro-onde ou au réfrigérateur, vous pouvez le faire toutes les deux semaines.

Nettoyez la cafetière

Dans votre cuisine, la machine à café à capsules a progressivement fait disparaître le modèle à filtre. Cependant, la marque précise que votre matériel doit être détartré tous les trimestres.

Par conséquent, pendant le télétravail, si vous ne voulez pas que votre bonne boisson énergisante chaude se dégrade ou se décompose, utilisez la méthode à portée de main pour chaque fois nettoyez et purifiez votre cafetière.

Ne vous précipitez pas pour acheter des produits hors de prix chez les détaillants de petits électroménagers. Le vinaigre blanc suffit pour la désinfecter et nettoyer proprement !

Prenez soin de votre réfrigérateur

C’est la panique à bord ! Le givre a envahi votre congélateur de cuisine ! Nous vous exhortons à rester calme et serein. Commencer par vider complètement votre congélateur.

Ensuite, à l’aide d’une bouilloire ou d’une casserole, mettez de l’eau chaude dans chaque tiroir. Le résultat en vaut le coup. En répétant souvent cette opération, vous pouvez rentabiliser votre achat et garder votre réfrigérateur très propre !

Four micro-ondes

Seule une petite quantité de graisse de coude, d’eau chaude et de jus de citron pressé peut éliminer la saleté tenace. Surtout, en cuisine, même le plus grand chef étoilé n’est pas à l’abri d’un peu de graisse qui colle à la paroi du micro-ondes !

À quoi la levure peut-elle servir ?

Si vous disposez d’une petite quantité de levure chimique, nous vous recommandons de l’utiliser pour nettoyer vos meubles. Oui, en préparant de délicieuses recettes caloriques, des taches grasses apparaîtront dans la cuisine au fil du temps. Afin de régler ce problème comme un hygiéniste, la poudre qui fait « gonfler les gâteaux » faits maison est le meilleur moyen de les éradiquer.