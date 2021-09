Astuce manucure : découvrez comment faire pousser vos ongles rapidement !

Les ongles sont des éléments du corps qui révèlent la beauté de nos mains. Cependant, à l’image des cheveux, on a l’impression que les ongles grandissent moins vite. Pourtant, ils se développent chaque jour. En moyenne, les ongles augmentent de taille de 4 à 5 mm chaque mois. La rapidité de leur croissance dépend de certains facteurs. Si vous voulez que vos ongles poussent plus vite, voici les bonnes astuces.

Bien manger pour développer plus vite les ongles

Une bonne alimentation n’est pas seulement bénéfique pour votre organisme. Elle se ressent également sur l’aspect physique de votre corps. Une alimentation équilibrée rend votre peau belle et permet à vos cheveux et à vos ongles de vite pousser. Toutefois, il existe certains aliments sur lesquels vous devez miser.

Par exemple, si vous voulez que la croissance de vos ongles soit plus rapide, vous devez aimer les plats composés des céréales complètes ou semi-complètes. Vous devez privilégier les aliments tels que les produits laitiers, les œufs, les épinards, les myrtilles, les fruits secs, le saumon et les légumes verts.

Misez aussi sur des aliments riches en fer comme la viande rouge. Vous devez également boire assez d’eau. Préférez une eau pauvre en sodium, mais riche en calcium et en silicium.

La levure de bière

La levure de bière est un complément alimentaire qui accélère la croissance des cheveux ainsi que celles des ongles. Elle est composée de la kératine, dont la synthétisation rend plus solides et moins cassants les ongles.

De même, ce complément alimentaire possède des nutriments tels que les acides aminés, les oligo-éléments, les vitamines et les minéraux. Le mélange de tous ces éléments donne de la vitalité à vos ongles. Pour constater l’efficacité de ce produit, vous devez en faire usage suivant certaines règles.

La levure de bière peut être utilisée sous forme de gélules ou en application en tant que masque fortifiant sur les ongles. La seconde option est la plus recommandée. Pour ce faire, vous devez verser le complément dans une petite quantité d’eau et vous remuez le mélange jusqu’à l’obtention d’une pâte. Après l’application de la pâte sur les ongles, laissez celle-ci poser pendant une quinzaine de minutes avant de les rincer.

Les huiles végétales bénéfiques

Un massage avec les huiles végétales pendant quelques minutes favorise une bonne circulation sanguine. Ce qui déclenche la stimulation de la croissance des ongles. Mieux, lorsque le massage est effectué avec une huile végétale de bonne qualité, le développement des ongles est encore plus accéléré. Comme exemple, l’utilisation d’huile de ricin rend les ongles plus solides. Ainsi, ils sont moins friables et moins cassants.

De même, l’huile d’argan et un excellent choix. Riche en antioxydant, elle permet à vos ongles de gagner plus en longueur. Le mélange de ces deux huiles complété de quelques gouttes de jus de citron apporte de la vitalité à vos ongles et les blanchit. Il suffit de les baigner dans le mélange pendant une vingtaine de minutes à chaque séance. Une application trois à quatre fois par semaine est suffisante pour redonner de l’élégance à vos ongles.