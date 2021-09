Astuce maquillage : découvrez les astuces de professionnel pour vous rendre magnifique sans mettre trop de maquillage !

Aujourd’hui, la tendance est bien évidemment au naturel, et les produits de beauté suivent le rythme. En effet, les maquillages ne sont plus extravagants. Il faut se maquiller tout en faisant ressortir sa beauté naturelle. Vous vous demandez sans doute comment concilier maquillage et naturel, c’est bien possible, il s’agit du skinimalism. Voici pour vous quelques astuces routine pour y arriver grâce au PintpointPowdering.

Le Skinimalism

Le skinimalism met en valeur l’art de la naturalité. Elle vous donne des astuces pour avoir un beau visage avec le moins d’artifice possible. Pour éviter d’avoir à trop se maquiller, il faut déjà avoir un visage net et beau au naturel. Ce qui vous permettra de réaliser un maquillage épuré au cours de votre mise en beauté. Vous ne savez sans doute pas, mais votre peau a besoin de respirer et ne supporte pas le superflu dans les soins beauté.

Vous devez limiter votre routine beauté à trois produits, car la plupart des produits cosmétiques possèdent la même zone d’intervention. Pour choisir lesdits produits, vous devez connaître votre peau et connaître les imperfections que vous souhaitez travailler comme l’acné, les pores, les points noirs, la texture grasse ou sèche de votre peau, etc. Vous pouvez même choisir un produit avec plusieurs fonctions si vous n’avez pas grand-chose à travailler sur votre peau.

Vous l’aurez bien compris, la société encourage aujourd’hui à l’acceptation de soi, mais aussi à l’affirmation de soi. Les soins de beauté naturelle et le maquillage épuré ont donc subi un boom au détriment du maquillage uniforme. Il ne faut donc plus se plâtrer le visage, mais faire ressortir sa beauté à travers des soins maison, un maquillage naturel, des exercices de yoga du visage pour rajeunir celui-ci. On ne camoufle donc plus ses imperfections, on assume nos particularités en sublimant nos qualités.

Le PintpointPowdering

On ne l’aurait sans doute pas cru, mais il est possible de se maquiller sans en faire trop. Pour y parvenir, vous devez juste maîtriser le Pinpointpowdering. Il s’agit d’une technique de maquillage qui permet d’illuminer son teint sans trop d’artifices, tout juste en créant des jeux d’ombres avec de la poudre translucide.

Pour celles qui ont déjà adopté une routine visage naturel, il ne vous reste pas grand-chose à faire, car votre visage est déjà radieux. La prochaine étape consiste donc à poudrer votre visage par point précis pour un effet plus naturel. En effet, pour ne plus avoir un reflet plastique sur votre visage, on ne maquille plus l’intégralité de ce dernier. Il faut cibler les zones importantes de votre visage que vous avez envie de faire ressortir.

Pour commencer, vous devez vous munir d’une poudre libre translucide et d’un petit pinceau. Vous commencez par le haut du visage à savoir entre vos sourcils. Ensuite, vous devez poudrer les sillons latéraux de votre nez en descendant vers l’angle de la bouche. Mettez-en également sous les paupières en ayant la main encore plus légère pour ne pas les déshydrater. Vous devez donc jouer avec les zones brillantes de votre visage et celles plus sombres. Tous les visages ayant leurs particularités, il faudra donc l’adapter à ses derniers. Le pintpointpowdering ainsi réalisé vous permettra de redimensionner votre visage en l’affinant.