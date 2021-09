Astuce maquillage : voici ces astuces qui vous permettent de réussir facilement votre trait d’eye liner !

Le trait d’eye liner lorsqu’il est bien réalisé sublime votre visage et vous permet d’éblouir votre regard. Le réaliser n’est pas toujours aisé, car il faut avoir un tracé impeccable. Si votre main a tendance à trembler ou que votre eye liner fait des paquets, ne vous découragez pas, vous n’êtes pas seule dans le cas. On vous a préparé de petites astuces beauté comme le scotch pour vous aider à réaliser vos traits d’eye liner comme un vrai professionnel.

Le crayon qu’il faut

Le tracé d’eye liner ne dépend pas totalement de vous. Il dépend également du produit que vous choisissez pour le faire. Si vous n’avez pas l’habitude de vous maquiller, privilégiez un eye liner feutre ou stylo comme le crayon Khol, plutôt qu’un gel qui colle et a tendance à couler si on s’y prend mal. À l’inverse, le feutre et le stylo sèchent rapidement et permettent d’affiner le trait. Il est simple à utiliser et donne plus de justesse si vous êtes pressés. Il est performant, mais se termine rapidement ce qui le rend moins économique. Un crayon assez gras est également une excellente option pour les amateurs d’eye liner liquide, car il facilite le maquillage, mais tient plus longtemps. Vous aurez donc toujours le choix en fonction du rendu final que vous souhaitez obtenir pour sublimer votre regard.

Un geste maîtrisé

Il vous faudra beaucoup de pratique pour avoir le geste parfait et vous lancez dans des tracés fantaisistes. Nous vous recommandons alors les tracés classiques et pour cela vous avez besoin d’un miroir. N’essayez pas de réaliser un tracé à main levée, essayez plutôt de trouver une position confortable et stable. N’hésitez pas à prendre appui sur votre coude, puis commencez à tracer deux traits sur le coin externe en tirant vers le haut pour former la virgule caractéristique de l’eye liner. Faites également confiance à votre instinct pour développer une technique personnelle de traçage. Si votre main tremble énormément, vous pourrez toujours corriger les petites imperfections à l’aide d’un coton-tige.

Le scotch, un allié de taille

Seule la pratique vous donnera la maîtrise de votre tracé d’eye liner. En attendant de devenir un professionnel en la matière, vous pouvez vous tourner vers des solutions alternatives. Le scotch vous permettra d’avoir un résultat parfait même en débordant. Vous devez découper votre ruban adhésif en arc de cercle puis le positionner pour former la virgule allant du coin de l’œil à l’extrémité de votre sourcil. La prochaine étape est de remplir la partie non couverte par l’adhésif avec votre stylo. Une fois sèche, retirez le scotch et appréciez votre travail. Pour vos premiers essais, faites votre tracé sur un visage sans maquillage pour plus de précision. Vous pouvez également tester la finesse de votre tracé sur le dos de votre main avant de passer au visage. À vos crayons ! il est temps de tracer votre trait d’eye liner comme une pro avec ces différentes astuces.