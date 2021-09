Astuce maquillage : voici comment appliquer l’eye-liner en fonction de la forme de vos yeux !

La mise en beauté est le geste qui vous permet de mettre votre charme en valeur et d’atténuer les petites imperfections du visage. Pour qu’il soit réussi, il est important d’insister sur certaines parties telles que les yeux. Il faut donc le sublimer avec un eye-liner réussi et parfait. Le tracé est certes délicat et pour y parvenir, voici comment appliquer l’eye-liner en fonction de la forme de vos yeux.

Les yeux écartés

L’eye-liner est le meilleur moyen pour les yeux écartés de corriger leur espacement surtout s’il est prononcé. Il faut pour cela jouer sur l’épaisseur du trait et sur sa longueur. Commencer votre tracé par le coin interne en le commençant légèrement plus en avant. Appuyez sur le coin et réalisez un tracé épais jusqu’à la moitié interne de la paupière. Enfin, prolongez votre trait vers l’extérieur de la paupière tout en t’affinant pour créer un contraste parfait.

Les yeux rapprochés

À l’inverse des précédentes formes, les yeux rapprochés doivent être maquillés différemment. Il faut en effet réaliser votre trait d’eye-liner en insistant sur le coin extérieur de l’œil pour réussir à étirer votre regard. Le trait doit commencer en toute finesse sur la partie intérieure du regard et s’épaissir au fur et à mesure que vous atteignez le coin extérieur.

Les petits yeux

Pour sublimer vos yeux lorsqu’ils sont petits, vous devez ouvrir votre regard à l’aide de votre eye-liner. Pour cela, vous devez tout d’abord faire un tracé fin et raffiné sur la partie supérieure de votre paupière en l’allongeant un tout petit peu sur le coin. Puis, faites de même sur la partie inférieure de vos yeux en commençant le tracé au milieu. Enfin, étirez le second trait pour qu’il rejoigne le premier. Ainsi, vous pourrez agrandir votre regard en vous donnant des aires de Cléopâtre.

Les yeux arrondis

Pour avoir un regard plus grand et imposant lorsqu’on possède des yeux ronds, il faut réaliser un tracé d’eye-liner symétrique. Votre trait doit couvrir à la fois la paupière supérieure et celle inférieure de vos yeux. Elle doit commencer un peu après le coin intérieur de l’œil et finir en pointe en se rejoignant pour rallonger au maximum votre regard.

Les yeux en amande

Si vous avez des yeux en amande, la bonne nouvelle est que vous n’aurez pas grand-chose à faire, car ils sont très faciles à maquiller. Vous avez juste à donner de la valeur ajoutée à votre regard en le sublimant par le tracé que vous appréciez le plus. Cette forme d’yeux est naturellement sublimée. Il est inutile de maquiller les deux paupières, la supérieure ornée d’un trait léger conviendra parfaitement.

Les paupières tombantes

Pour celles dont les yeux et les paupières créent un regard tombant, rassurez-vous le trait d’eye-liner adapter corrige cet aspect fatigué et déprimé. Vous devez pour cela maquiller les deux tiers externes de vos yeux en commençant par la paupière inférieure avec un léger trait fin. Puis réalisez un trait marqué se terminant par une virgule sur la partie supérieure. Tous les regards peuvent donc se sublimer à condition de choisir le bon tracé et d’avoir un eye-liner-feutre de qualité.