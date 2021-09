Astuce ménage : voici les astuces qui vont vous faire gagner énormément de temps !

Entre le boulot, parfois les enfants et la cuisine, le rangement de la maison pourrait être un réel casse-tête. En effet, il n’est pas toujours facile de pouvoir garder sa maison bien rangée quand on n’a pas le temps vu qu’on doit tout faire.

Ne paniquez pas. Nous avons pour vous quelques astuces pour vous aider à bien ranger votre bureau, votre frigo et votre garde-robe. Avouez, ce sont les endroits les plus difficiles à ranger.

Comment pouvez-vous ranger votre bureau ?

Le plus difficile quand on travaille chez soi, c’est de garder son bureau en ordre. Pourtant, il doit l’être pour vous permettre de rester concentré. Pour ranger votre bureau, commencez par faire le tri des papiers. Classez-les et rangez-les dans un classeur ou dans un porte-document. Etiquetez vos classeurs et rangez-les bien.

Le rangement du bureau, c’est aussi l’aspect numérique. Videz la corbeille de vos mails en supprimant les spams et les vieux e-mails également.

Comment pouvez-vous ranger votre frigo ?

Pour bien organiser son frigo, il faut que vous fassiez d’abord le tri de ce qui est là et jeter ce qu’il faut et garder le reste. Ensuite, vous devez faire des bacs et des étagères pour chaque groupe d’aliments. Ces groupes se feront en fonction du niveau de froid de votre appareil en sachant que le bas est moins froid. Ainsi, vous avez une idée dès que vous ouvrez votre frigo sur ce qui manque et aussi, nul besoin de se casser la tête pour savoir quoi faire pour le dîner.

Si les membres de votre famille ne mangent pas tous la même chose surtout pour ceux qui sont intolérants à certains produits alimentaires, vous pouvez toujours vous servir de ces bacs pour ranger les aliments en fonction des préférences de chacun.

Dans des bacs en plastiques, vous pouvez préparer et réserver vos légumes et fruits qui seront tout juste prêts à l’emploi ou à être mangés.

Comment pouvez-vous ranger votre garde-robe ?

Souvent, tout le monde à tendance à penser que pour bien ranger une garde-robe, les habits doivent être pliés et rangés en fonction des saisons. Ensuite, ils seront mis dans des cartons et sortiront au moment opportun. Ce qui n’est pas une bonne idée en soi. Le mieux, c’est de les ranger en faisant une pile en avant et une pile en arrière. En effet, il peut arriver qu’en fonction d’un lieu où vous vous rendez ou pour marquer un style donné, vous ayez besoin de ces habits que vous avez mis à part.

L’autre raison pour laquelle vous ne devez pas ranger vos habits par saison, c’est le fait que vous ne pouviez pas savoir à quelle fréquence vous portez vos habits et si vous devez penser à les changer.

Vous avez également une autre solution pour arriver à bien ranger votre garde-robe. Il s’agit de faire des assortiments de vos tenues dans lesquelles vous vous sentez bien et qui vous mettent en valeur que ce soit du côté de la couleur que du design.