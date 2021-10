Astuce minceur : Quels sont les aliments que vous devez éviter pour perdre du ventre !

Digestion difficile, ballonnements, troubles digestifs, sont autant de problèmes qui font que vous avez du ventre. Aimerez-vous retrouver un ventre plat sans savoir par où commencer, vu que malgré le sport quotidien vous n’arrivez pas à atteindre vos objectifs ? Votre alimentation pourrait être la cause de votre gros ventre. Quels sont ces aliments que vous devez éviter pour perdre du ventre ?

Le pain blanc

Le pain blanc et toutes les céréales blanches comme le riz et les pâtes possèdent très peu de fibres. Ils sont donc difficiles à absorber et leur digestion est très lente. Leur indice glycémique est également élevé ce qui facilite le stockage des graisses au niveau du ventre et augmente par la même occasion le taux de sucre dans le sang. Il est préférable de manger des céréales complètes pour retrouver un ventre plat. Et ceci avec des règles d’hygiène alimentaires strictes.

Les choux

Les personnes qui ont un estomac sensible ont des ballonnements quand ils mangent des choux. En effet, les choux ont tendance à se fermenter dans le tube digestif ce qui crée des gaz intestinaux. Ces gaz peuvent à la longue créer des ballonnements et un gros ventre. Il n’est pas question ici de ne plus manger de choux, les choux intégrés dans une alimentation variée participent au bon équilibre.

Les légumes secs

Les légumes secs tels que les pois chiches, les lentilles, les pois cassés sont très riches en fibres. Même s’ils sont recommandés pour la santé, car ils sont également riches en minéraux et en vitamines, manger ces aliments en trop grande quantité pourrait avoir l’effet contraire de ce que l’on recherche. Du fait de sa forte teneur en fibres, les légumes secs sont très difficiles à digérer. Ils irritent l’intestin et font gonfler la majeure partie du système digestif. Résultat, vous avez un gros ventre.

La friture

Tout ce qui est frit devrait normalement être banni de votre alimentation si vous voulez retrouver un ventre plat. En effet, ces aliments sont riches en mauvais gras qui sont très mauvais pour la santé. Ils sont très souvent difficiles à digérer et ont un impact négatif sur le ventre. Si vous pensez ne pas pouvoir vous en passer complètement, alors prenez ces fritures occasionnellement et en petite quantité.

L’alcool

Le gaz contenu dans la bière fait augmenter les ballonnements. Il contient également des calories vides qui sont à la base de la prise de poids. Prendre de la bière gazeuse comme toutes les boissons gazeuses favorisent la libération des gaz dans l’intestin au cours de la digestion ce qui finit par vous donner l’impression d’avoir le ventre gonflé. Arrêtez la consommation de bière ou diminuez-la considérablement.

La charcuterie

Pour l’apéro, la charcuterie est toujours présente. Si vous voulez d’un ventre plat, vous devez garder bien à l’écart la charcuterie. Elle est saturée en sel et très riche en graisses. Si vous devez en consommer, préférez la manger avec modération.