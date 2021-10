Astuce mode : 5 astuces simples pour avoir une taille fine lorsque vous vous habillez !

Une silhouette svelte, bien marquée et définie est un atout non négligeable. Outre les recettes traditionnelles qui consistent à s’imposer un régime particulier ou à pratiquer régulièrement le soir, il existe d’autres astuces simples pour se dessiner une taille de guêpe. Rien de complexe que de jouer les effets d’optique et d’adopter les bons réflexes. Voyons plus en détail.

Les ceintures pour marquer la taille

Reconnue en tant qu’accessoire incontournable dans l’univers de la mode féminine, la ceinture aide considérablement à mincir sa silhouette. Que ce soit sur une robe, un jean, un pull, une veste blazer, peu importe, la ceinture a la magie de transformer visuellement la morphologie. Servez-vous-en et appréciez le résultat.

En effet, dans la pratique, plus la ceinture sera large, mieux sera l’effet de silhouette affinée. Par exemple, pour celles dont la morphologie est en X, ou en sablier, une ceinture large est parfaitement indiquée. Les ceintures fines par contre, vont davantage permettre de faire ressortir les courbes.

Pour celles qui n’ont pas une taille marquée, c’est-à-dire une morphologie en H rectiligne, il recommandé de miser sur les ceintures de même couleur que ses vêtements.

Miser sur les vêtements de taille haute

Ceci est une astuce infaillible. Les vêtements taille haute ont l’avantage d’une part d’allonger la taille (donc donnent l’air d’être plus élancée) et d’autre part rendent incroyablement sexy la forme. C’est une habitude facile à adopter vu qu’il existe désormais de nombreux pantalons taille haute, des jeans ainsi que des jupes.

Les vêtements de taille haute aident surtout à gainer la taille et aplatir le ventre en apparence. La jupe crayon, version droite ou fourreau est un exemple palpable de ce type de vêtement. Elle met la lumière sur la courbe des hanches et fera paraitre une taille naturellement affinée. Toutefois, il est préférable d’éviter les modèles moulants surtout quand on a un ventre plat, cela aidera en effet à épouser de façon harmonieuse les courbes et à équilibrer l’ensemble du corps.

Une veste ou un blazer pour définir la taille

Les grands gilets pour lesquels on a tendance à développer une accointance ne sont pas toujours de bons alliés si tant est qu’on souhaite exhiber une forme mincie. Mettez le prix sur les petites vestes cintrées ou un blazer. L’un ou l’autre avec une taille obtenue sur mesure vous fera paraitre à coup sûr mince. Et en bonus, ils sont chics.

Jouer avec les effets visuels

Ne perdez surtout pas de vue les bandes latérales. Ce qu’il faut : enfiler une robe en monochrome. Elle est bien connue pour dessiner à merveille les courbes, et si elle est garnie de panneaux foncés sur les côtés, elle va aider à rehausser la taille et vous donner visiblement l’air plus élancé.

La qualité du tissu des vêtements

Ceci est un paramètre à ne pas négliger quoique très banal. En effet, plus la matière textile d’un vêtement est épaisse, plus elle aura du corps et pourra flatter votre silhouette. Si vous êtes fan des robes, préférez surtout la gagnante ; elle mettra en valeur votre taille, un atout qu’une matière trop fluide et lâche ne possède pas.