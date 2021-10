Astuce mode : comment mettre en valeur ses jambes, quelle que soit sa morphologie ?

Vous avez des jambes fines, longues, épaisses ou courtes ? Vous ne savez pas comment vous pouvez les mettre en valeur quand vous vous habillez ? Nous avons la solution à ces petits soucis que vous avez.

Comme vous le savez, le tout se trouve dans votre morphologie et vous devez vous adapter en conséquence. On vous dit tout.

Allongez votre silhouette en portant un short

Le short donne l’impression d’avoir des jambes longues. Vous devez tout de même faire attention lorsque vous voulez faire votre choix. Il est préférable de choisir un modèle court pour ne pas couper la silhouette et créer un effet tassé. À mi-cuisse serait donc l’idéal.

Pour ce qui est du look, le tout dépend de vos goûts et bien évidemment du style que vous comptez adopter.

Il serait tout de même préférable de choisir un short court à pinces et en tissu fluide que vous pouvez porter aussi bien en hiver avec des collants et seul en été. Si vous voulez opter pour un look sportswear, le short en jean serait un atout. Choisissez-le moulant pour mettre en valeur vos courbes.

Attirez le regard avec des collants

Avez-vous déjà l’habitude de porter des jeans, des shorts et des jupes ? Optez pour des collants cette fois-ci pour mettre en valeur vos jambes. Si vous avez des jambes épaisses, portez votre attention sur des modèles opaques et unis en lycra. Les couleurs foncées seraient un atout.

Pour celles qui ont des jambes fines, vous avez carte blanche. Que ce soit les collants épais, fins, en coton, en laine ou opaques, colorés ou noirs, vous pouvez faire votre choix. Les collants à motifs super tendance sauront mettre en valeur vos jambes.

Un jean ou un pantalon bien coupé pour marquer les formes

Que vous portiez un jean ou un pantalon, si vous voulez mettre en valeur vos jambes vous devez faire attention à la coupe qui vous irait le mieux en fonction de votre morphologie

Si vous avez des jambes épaisses, optez pour des pantalons de coupe légèrement évasée ou un pantalon de coupe droite.

Si vous avez des jambes fines, optez pour des pantalons skinny ou slim. Ces coupes sont très près du corps. Pensez également aux détails pour vous donner un plus bel effet comme les poches.

En ce qui concerne les couleurs, sachez que les couleurs claires grossissent. Les motifs donnent l’impression d’être plus ample par contre les couleurs comme le noir, le bleu marine, le marron ont tendance à affiner. Vous savez donc déjà les couleurs qu’il vous faut en fonction de votre morphologie.

Donnez l’impression d’élancer votre silhouette avec des talons

Les talons hauts donnent une démarche féminine et sensuelle, en plus, ils galbent les mollets. Si vous mesurez 1,65m, portez des escarpins de 8 cm à 10 cm de taille. Si par contre vous mesurez plus que ça, des escarpins de 5 cm au plus sont déjà meilleurs.

En ce qui concerne les couleurs, sachez que les talons de couleurs claires prolongent les jambes. Choisissez donc le marron clair, le beige ou le caramel.