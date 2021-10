Astuce mode : Le blazer pour femme pour cet automne-hiver 2021-2022, comment le porter pour être stylé ?

Qui dit nouvelle saison dit à coup sûr tendance et nouveautés. Pour cet automne-hiver, la mode du blazer revient également. Aimerez-vous vous mettre au pas et vous vous demandez comment vous pouvez mettre votre blazer pour être stylée ? Nous vous disons tout ce vous vous devez savoir.

Pour quelles coupes et quelles couleurs de blazer pour femme vous devez opter pour cette saison ?

Le modèle le plus courant est toujours d’actualité cette année. Vous trouverez donc votre blazer dans sa coupe la plus classique sans trop de détails et avec ses lignes épurées. Pour cette saison, vous allez changer le modèle trop près du corps et cintré pour le modèle de blazer un poil oversize. Vous trouverez également des modèles avec des épaulettes maxi ou dans leur version croppée.

Si vous voulez adopter un style sans faute, il serait préférable de choisir votre blazer en version intemporelle et monochrome. Il peut être de couleur beige, marine, bordeaux ou noir. Pour celles qui aiment les couleurs plus chatoyantes, vous pouvez opter pour des couleurs comme le rouge, le mauve ou tout simplement le vert qui est plus en vue actuellement.

Vous avez également le choix côté motifs. En effet, vous pouvez choisir le blazer à l’imprimé fleuri si vous êtes du genre romantique. Pour une silhouette rétro, vous pouvez miser sur des modèles façon pied-de-poule ou pour des modèles à carreaux. Les textures sont tout aussi variées que les couleurs. Vous aurez donc le choix entre le simili cuir, la laine, le jean, le velours. Vous avez donc tout ce dont vous avez besoin pour créer un look assez spécial qui vous ressemble.

Avec quoi pouvez-vous porter votre blazer pour être stylée ?

Vous pouvez porter votre blazer de deux façons : pour un look glamour et féminin et pour un look sporty chic.

Le look glamour

et féminin

Ce look est à arborer pour se rendre à une soirée. Pour ce faire, vous pouvez opter pour une lingerie entièrement en dentelle, une petite robe noire, des bottes à talons ou des escarpins et le blazer porté en version oversize. Vous serez sexy et classe.

Le look sporty chic

Pour un look sporty chic, vous pouvez opter pour des pièces très cool. Vous pouvez porter votre blazer sur un tee-shirt, un jogging ou même un sweat ? Du côté des chaussures, vous pouvez porter des baskets tendance et n’oubliez pas de mettre un joli sac.

Le blazer pour quelle morphologie ?

Si vous êtes une femme mince et petite, adoptez le blazer court. Les vestes oversize ne vous iront pas du tout. Par contre, si vous êtes grande de taille et mince, vous pouvez porter les modèles XXXl pour augmenter vos rondeurs et agrémenter votre allure.

Pour les femmes qui sont pulpeuses, vous pouvez opter pour un modèle ample et fluide qui va laisser deviner vos rondeurs et vos courbes. Si vous êtes rondes, marquez votre taille en osant ceinturer votre blazer.

Pour les femmes qui ont de larges épaules et une carrure imposante, le blazer à épaulettes ne vous irait pas. Préférez le modèle ample et fluide.