Astuce mode : les accessoires basiques à avoir dans sa garde-robe cet automne !

Il est certain que votre garde-robe est déjà débordée des tenues. Des imprimés aussi variés les uns que les autres. Des bottes, des pulls, des chemisiers, des robes et bien d’autres styles sont présents. Cependant, avez-vous des vêtements adaptés à l’automne ? Si la réponse est non, voici certains accessoires basiques indispensables que vous devez aligner dans votre garde-robe pour cette période.

Un petit sac

Le petit sac est un accessoire important de mode que vous devez avoir cet automne. Très pratique, il vous permet de ranger vos affaires. Cet accessoire est fabriqué sous plusieurs formats. Vous avez le choix entre un cabas, un cartable, une pochette, un format micro ou une besace. Quelle que soit votre sélection, sachez que vous restez dans les tendances 2021.

Le petit sac s’adapte également aux couleurs de la saison. Entre le vert, l’orange ou encore le bordeau, optez pour votre préférence. Pour ce qui concerne la matière, l’imprimé animal est celui en vogue. Depuis de nombreuses saisons, elle reste une valeur très appréciée.

Un pantalon en velours côtelé

Certainement que de nombreuses personnes ne le savent pas. Le pantalon en velours côtelé est une pièce indispensable pendant cette saison. Chic et esthétique, ce vêtement vous maintient dans les styles de mode en vogue. Fabriqué suivant diverses couleurs, vous y trouverez certainement votre goût. Entre le brun, le vert, le bleu et le violet, vous avez de quoi rendre fun vos tenues.

Une chemise

Voici un autre accessoire qui est indispensable cet automne. La chemise est ce vêtement qui s’adapte à tout type de style. Mieux, il vous rend plus rayonnant. Élégante et chic en soie, vous pouvez choisir des tendances avec des rayures ou des styles décontractés avec des carreaux. Elle est disponible en plusieurs variétés. Expérimentez les différents styles pour trouver le look qui vous convient.

Des bottines

Tellement on en porte en automne qu’on ne peut plus se passer d’elles. Avec son côté indémodable, elle s’affiche chaque saison en vedette. Des bottines se déclinent en plusieurs variantes. Il ne sera donc pas complexe de trouver un modèle qui répond à votre goût. Les styles rocks sont les plus tendance.

Des cuissardes sont les plus à la mode. Vous pouvez aussi craquer pour les santiags. Des rangers et des godillots sont également des bons choix. Le défi qu’il faut relever est de réussir à trouver de belles combinaisons entre les bottines et d’autres pièces. Il n’est pas facile de trouver de belles associations convenables.

Un jean

Un autre accessoire indispensable dans votre dressing. C’est sans doute l’un des vêtements les plus polyvalents. Il est adapté à toutes les saisons y compris l’automne. De même, il se combine facilement avec n’importe quelle chaussure. Des talons aux bottes, en passant par des baskets, le style reste élégant. Pour ce qui concerne la coupe, le choix est fait selon votre goût. Entre boyfriend, droit, ou skinny, régalez-vous avec le look le plus chic. Cependant, ne vous trompez pas sur le modèle à la mode. Sachez que la tendance reste le jean vintage.