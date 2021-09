Astuce mode pour femme : voici les meilleurs sites où vous pouvez refaire votre garde-robe facilement !

Souhaitez-vous renouveler facilement votre garde-robe afin de toujours rester tendance ? La procédure classique est de vous rendre dans un magasin. Cependant, ce processus devient encombrant lorsqu’il faut faire le rang devant les cabines et la caisse. Pourtant, il existe une autre alternative rapide et moins coûteuse : le shopping en ligne. Vous trouverez aujourd’hui une pléthore de plateformes e-commerce qui vous proposent de meilleures collections de robes. Quelles sont les plus réputées que vous devez privilégier ?

Les Galeries Lafayette : le site des grandes marques

Le site des galeries Lafayette est une plateforme réservée aux vêtements de luxe. Considérée comme la boutique révélatrice des modes, elle vous propose de nombreux styles en matière de prêt-à-porter pour femme. Afin de vous satisfaire, cette boutique en ligne vous offre une variété de produits haut de gamme. Que vous soyez fan de Louise Misha, The Kooples, Zadig & Voltaire, Minelli, Sandro, Tommy Hilfiger, Maje ou encore Ikks, ce site dispose de riches collections qui comptent un grand nombre de marques.

Chez les Galeries Lafayette, vous pouvez vous procurer tous les produits que vous désirez depuis chez vous. À partir 75 euros, les achats sont livrés gratuitement ainsi que les retours. Cette plateforme vous offre 30 jours pour effectuer un retour en cas de non satisfaction. Certes, d’autres options de livraison sont proposées sauf qu’elles sont payantes. De même, vous avez la possibilité de réserver temporairement des robes quand celles-ci vous plaisent, le temps pour venir les essayer en magasin.

ASOS : la plateforme référence pour les jeunes

Réputé dans la commercialisation du sportswear pour femme, ASOS dispose des offres plus dédiées à la jeunesse. Elle dispose dans ses rayons d’une gamme variée de tenues. Au-delà, cette marque de fabrique anglaise propose une large variété de paires de chaussures, de divers accessoires d’habillement ainsi que des outils de soins du corps et du visage.

Ses produits sont offerts à des prix abordables. De même, elle vous propose une livraison gratuite à partir d’un achat de 42 euros et le tout pendant seulement quelques jours. Si vous êtes une cliente régulière, vous pouvez profiter de son option ASOS premier qui permet de vous livrer dans un délai de 24 heures après votre commande. Les retours sont également gratuits, et vous disposez de 18 jours avant de changer d’opinion.

Nasty Gal : le site idéal pour un look chic et décontracté

Créé à San Francisco, Nasty Gal s’est rapidement internationalisé. Aujourd’hui présente dans toutes les grandes villes, cette boutique est plus reconnue pour la qualité des vêtements commercialisés. Elle propose le look chic et décontracté. Ces vêtements sont durables et s’adaptent à toutes les tailles. Ainsi, vous pouvez effectuer votre commande avec l’assurance de retrouver la tenue qui vous convient.

Cependant, Nasty Gal ne propose pas une livraison gratuite. En dehors de votre budget pour les achats, vous devez réserver 5,99 euros pour la livraison standard de chaque commande. Quant aux retours des articles, ils sont gratuits. Nasty Gal vous offre 28 jours pour retourner les produits que vous ne désirez pas.