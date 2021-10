Astuce Mode : voici les meilleures moyens mode pour affiner sa taille !

Avez-vous tout essayé pour rendre fine votre taille sans résultat ? Il est vrai que la taille est une zone particulièrement difficile à affiner. Mais cela n’est pas pour autant une mission impossible. Avoir une taille de guêpe ou une silhouette en sablier est possible grâce notamment à vos vêtements. Une nouvelle méthode qui pourrait vous aider à obtenir finalement gain de cause.

Adapter les vêtements à la morphologie

Affiner sa taille et mettre en valeur sa silhouette n’est pas uniquement une question d’alimentation ou d’exercices physiques. Il faut aussi prendre en compte votre morphologie et savoir surtout trouver les vêtements et astuces nécessaires pour atteindre cet objectif.

La première chose à faire est donc d’être conscient de vos mensurations afin de pouvoir adapter leurs formes aux vêtements qui leur conviendront. Il y a en la matière différentes sortes de morphologies. On distingue les morphologies en A, O, H, X, V ou en 8.

Les morphologies en A ont des hanches plus larges que les épaules et celles en H ont des hanches et des épaules de même largeur avec une taille moins marquée. Les silhouettes en V ont des épaules plus larges que les hanches, tandis que celles en O sont rondes et pulpeuses. Pour ce qui est des morphologies en X, les épaules et les hanches sont de même largeur, mais avec une taille très marquée.

Enfin, les silhouettes en 8 sont pulpeuses avec un corps harmonieux et une taille marquée. En fonction de votre morphologie, vous pourrez alors opter pour les vêtements mettant vos jolies courbes en valeur.

Marquer votre taille en ceinturant vos vêtements

Pour marquer votre taille, la ceinture est un accessoire de premier ordre. Bien choisie, elle affine considérablement la silhouette. La ceinture favorise un effet visuel très accentué, et peut faire des miracles sur un pull, une robe, une tunique ou un jean.

Plus la ceinture est large, et plus l’effet taille de guêpe sera accentué. Pour celles qui ont une morphologie en X, la ceinture large sera parfaite pour avoir une silhouette en sablier. Et, pour faire ressortir davantage les courbes, optez plutôt pour une ceinture fine. Quant à celles qui n’ont pas du tout une taille marquée, la ceinture portée devra être de même couleur que le vêtement pour un meilleur rendu visuel.

Opter pour des vêtements de taille haute

Les vêtements taille haute permettent non seulement d’allonger les jambes, mais rendent également sexy votre silhouette. Pour cela, il existe aujourd’hui beaucoup de pantalons, jupes ou robes taille haute disponibles dans les magasins qui facilitent le gainage de la taille et sont également capables de faire rentrer un ventre apparent.

En la matière, la jupe crayon version droite ou fourreau est le vêtement adapté. Elle permet de porter l’attention sur la courbe des hanches et fait paraître votre taille plus svelte. Comme précision à ce niveau, lorsqu’on a un petit ventre, il faudra veiller à y rentrer un petit haut structuré qui ne sera ni trop large, ni trop moulant ce qui épousera avec harmonie les courbes et équilibrera le tout.