Astuce nettoyage : comment nettoyer efficacement la semelle de votre fer à repasser !

À force d’utiliser le fer à repasser, il arrive que la semelle noircisse ou se mettre à brunir. En général, cela est dû aux impuretés de l’eau qui est utilisée pour le repassage. Quand la semelle brunit ou noircit, elle laisse de vilaines traces sur le linge propre.

Si vous pensez qu’à cause de cette petite usure vous allez devoir changer votre fer à repasser, ne vous inquiétez pas. Vous n’aurez pas besoin d’aller à cet extrême.

Il y a de simples astuces qui peuvent vous aider à venir à bout de cette usure. On vous en dit plus.

Nettoyez la semelle de votre fer à repasser avec du savon de Marseille

Vous pouvez utiliser le savon de Marseille pour nettoyer les la semelle de votre fer à repasser. Pour ce faire, commencez par débrancher le fer et laissez-le tiédir. Dans un bol, faites mousser le savon de Marseille. Prenez un chiffon ou un linge et humidifiez-le avec cette eau puis frottez la semelle de votre fer. Après avoir nettoyé, avec un essuie-tout ou un chiffon nettoyez les résidus.

Nettoyez la semelle de votre fer à repasser avec de la cire de bougie

Pour utiliser la cire de bougie, il suffit de chauffer le fer. Passez ensuite la bougie sur le fer pour que la cire fonde. Laissez la cire sur le fer après l’avoir débranché et laissez faire la magie du nettoyage. Enlevez ensuite la cire et vous aurez un fer à repasser tout propre.

Nettoyez la semelle de votre fer à repasser avec du bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude, cet ingrédient incontournable dans le nettoyage et l’entretien de la maison fait également son entré ici. En effet, il permet de nettoyer les taches qui se sont accumulées sur la semelle du fer à repasser.

Pour appliquer le bicarbonate de soude et le nettoyer, vous devez vous assurer d’avoir le fer à repasser tiède. Versez un peu de bicarbonate de soude sur la semelle du fer puis, avec un chiffon humide, frottez vigoureusement. Nettoyez les résidus avec un chiffon sec.

Nettoyez la semelle de votre fer à repasser avec de la pierre d’argile

La pierre blanche ou encore pierre d’argile est bien connue pour ses propriétés à redonner de l’éclat aux divers métaux. C’est ainsi qu’elle peut être utilisée pour nettoyer la semelle de votre fer à repasser. Il vous suffit de mettre une quantité raisonnable sur un linge blanc de préférence puis frotter la semelle du fer à repasser. Nettoyez ensuite les résidus.

Nettoyez la semelle de votre fer à repasser avec du décapant four

Le décapant four est utilisé dans le cas où le fer à repasser brunit. Il est principalement utilisé pour nettoyer les appareils qui sont sales à cause de la combustion des aliments et de la chaleur. Le décapant fou utilisé pour nettoyer le fer à repasser est celui sans soude.

Par précaution, il est recommandé de ne pas utiliser le décapant four en l’appliquant directement sur le fer à repasser. Le mieux c’est d’utiliser un linge humide pour l’application. Pour ne pas vous tromper quant à la manière d’utiliser le décapant four que vous avez pris, suivez les instructions d’utilisation.