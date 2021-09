Astuce nettoyage : découvrez la nouvelle astuce de nettoyage qui fait fureur sur TikTok !

Comme à son habitude, TikTok vient révolutionner notre quotidien avec des astuces partagées par certains internautes. Si on y partage davantage d’astuces mode et beauté, aujourd’hui vous aurez droit à une astuce de nettoyage révolutionnaire, la pâte nettoyante Pink Stuff. Elle est très efficace pour nettoyer vos baskets et les différentes pièces de la maison. En allant au-delà de ses challenges, TikTok joint l’utile à l’agréable pour vous épater avec sa nouvelle découverte.

View this post on Instagram A post shared by G’s Carpet Cleaning (@gscleaningny)

Pink Stuff, un produit révolutionnaire

Le nettoyage est une tâche indispensable pour votre bien-être et la propreté de votre logement. Il demeure néanmoins une corvée qui mobilise parfois tout notre temps libre pour un résultat souvent mitigé. C’est pourquoi il est indispensable de gagner du temps à l’aide de plusieurs astuces nettoyages très efficaces telles que la pâte nettoyante Pink Stuff.

Elle se présente dans un pot, donc se conserve très facilement. Cette pâte nettoyante multi-usage est parfaite pour faire briller votre cuisine. Elle nettoie aussi bien les casseroles, les barbecues, les carreaux en céramiques, la plaque du four, mais aussi l’évier. Vous pouvez également vous en servir pour décaper la rouille sur vos couverts ou toute autre surface métallique. Le plus stupéfiant est qu’elle est très efficace sur de nombreux types de surfaces durs tels que les vitres, les tables en verre et plus incroyables les meubles de jardin.

Disponible en pot de 500 g sur la plateforme d’achat Amazon, ce produit d’une dizaine d’euros se vend très bien et enregistre un maximum d’avis positifs des utilisateurs TikTok et Amazon qui la classe parmi les meilleurs produits nettoyants du marché. Comme tout produit nettoyant, Pink Stuff comporte tout de même des restrictions dont il faudra tenir compte lors de son utilisation.

View this post on Instagram A post shared by 𝒞𝓁𝑒𝒶𝓃 𝓌𝒾𝓉𝒽 𝒜𝒷𝒷𝒾 💗 (@cleanwithabbi)

Pink Stuff, les précautions d’usage

Lors de l’utilisation du produit Pink Stuff, pour plus d’efficacité et éviter les abrasions, utilisez un chiffon doux et humide ou une éponge moelleuse pour vos séances nettoyages. Évitez de frotter les parties sales ou encrassées avec des mouvements diffus, adoptez plutôt un mouvement circulaire pour plus d’efficacité.

Une fois toutes les saletés enlevées, nous vous recommandons d’utiliser de l’eau claire pour faire disparaitre tous les résidus de la pâte Pink Stuff. Ensuite, utilisez un chiffon propre et sec pour finaliser votre opération de nettoyage et ainsi vous assurez qu’aucune trace ne persistera une fois la partie nettoyée sèche.

Pink Stuff est un produit incontestablement efficace qui peut cependant à cause de sa composition s’avérer très abrasif sur certaines surfaces. Il est donc important de la tester au préalable avant de l’utiliser sur vos surfaces visibles et sensibles. Vous pouvez l’essayer sur certains espaces peu visibles pour déterminer son pouvoir actif avant de l’appliquer sur les espaces plus sensibles. Vous constaterez également qu’il réagit différemment d’une surface à l’autre, n’en mettez donc pas beaucoup lorsque vous l’utiliserez. TikTok a révolutionné la corvée de nettoyage en vous permettant d’être plus rapide et plus efficace en utilisant Pink Stuff. Adoptez-la pour vous forger votre propre opinion.