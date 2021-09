Astuce nettoyage : voici le meilleur moyen de nettoyer vos fourchettes pour qu’elles soient plus belles que neuves !

Bien laver ses fourchettes est primordial pour deux raisons. La première est l’hygiène qui se doit d’être irréprochable, car l’utilisation quotidienne risque de nous rendre malades si elles ne sont pas propres et désinfectées. La seconde raison, ce sont nos convives. Il est vrai que des fourchettes usées n’ont aucun rendu sur une table bien dressée. Vous devez savoir comment bien les nettoyer afin qu’ils restent propres, sans taches et étincelantes. Très efficaces, le bicarbonate de soude et une brosse vous seront bien utiles.

Un lavage minutieux

Parmi les couverts de la cuisine, la fourchette est l’ustensile qu’on utilise le plus et le plus difficile à laver. On commet souvent l’erreur d’oublier sa forme particulière et de la laver comme une cuillère. Si on souhaite avoir des fourchettes propres, il faut être méticuleux.

Pour être certain de bien nettoyer vos fourchettes, trempez-les avant le lavage. Prenez de l’eau tiède, versez-y du savon liquide ou du savon de Marseille liquide et faites-y tremper vos fourchettes. Vous pouvez également les plonger dans du vinaigre blanc chaud si les traces sont vraiment incrustées. Laissez tremper durant quelques heures afin que le mélange agisse comme un décapant. Antibactérien naturel, il éliminera toutes les bactéries et les microbes.

Rincez ensuite vos couverts avant de les laver à proprement dit à l’éponge et au savon. Une fois nettoyé convenablement, vous les séchez avec une serviette sèche pour en vérifier la propreté.

Une astuce révolutionnaire

Pour nettoyer vos fourchettes, de nombreuses solutions telles que la pomme de terre, le bicarbonate de soude, le dentifrice et la cendre s’offrent à vous. Mais si vous souhaitez une solution rapide et efficace, une brosse à dents sera indispensable.

Bien évidemment, la brosse dont vous allez vous servir devra être neuve et devra avoir les poils souples et fins. Elle vous permettra de nettoyer efficacement vos fourchettes en se glissant entre les fentes de celles-ci pour y enlever toute impureté. Vous pouvez donc, muni d’une brosse à dents et de liquide vaisselle ou de bicarbonate, avoir un meilleur résultat qu’avec une éponge classique.

Pour un nettoyage en profondeur, vous pouvez rajouter de l’acide citrique à votre liquide vaisselle, surtout si vos fourchettes présentent des traces de rouille. Vous avez également la possibilité de faire briller vos appareils et leur donner un aspect neuf grâce à quelques procédés. Vous pouvez les briquer avec du bicarbonate et du citron avant de les plonger une dizaine de minutes dans de l’eau bouillante.

Pour un aspect neuf, vous pouvez aussi moudre des coquilles d’œuf que vous ajouterez à de l’eau portée à ébullition, éteignez ensuite le feu, mettez-y vos fourchettes et fermez plusieurs minutes pour que le mélange opère. Ensuite, lavez-les à la brosse et rincez-les. Peu importe le mélange que vous choisirez, n’oubliez pas d’égoutter vos fourchettes et de les nettoyer avec un torchon sec.

À présent, vous pouvez les ranger dans votre tiroir à fourchette en évitant que des traces persistent. Nous utilisons les fourchettes au quotidien alors, utiliser tout un protocole pour les nettoyer à chaque fois peut vite devenir agaçant. La brosse à dents reste alors la meilleure alternative, car elle remplace valablement votre éponge.