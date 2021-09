Astuce perte de poids : découvrez ces huiles essentielles qui vous permettent de mincir naturellement et efficacement !

Perdre du poids pour son bien-être et sa santé peut devenir un vrai casse-tête quand on a tous tenté sans succès. Les régimes archaïques ne conviennent pas à tout le monde et agressent parfois le corps. Pourtant, la solution est simple, il vous faut juste une alimentation saine, une activité physique régulière et un complément d’huiles essentielles. Ces dernières boostent votre système immunitaire et aide votre organisme à éliminer la mauvaise graisse. Choisissez l’huile la plus adaptée pour vous, pour un résultat fulgurant.

View this post on Instagram A post shared by Laetitia | Santé Holistique (@laetitia_reflexologies)

L’huile essentielle de Mandarine

Pour ceux qui ont déjà essayé un régime, la petite bête noire reste sans aucun doute cette sensation persistante de faim. Cette fois-ci, vous serez accompagné par l’huile essentielle de Mandarine. Elle agit comme un véritable coupe-faim très utile au cours d’un régime minceur.

Vous avez la possibilité de l’inhaler à chaque envie de manger ou encore de mettre une goutte de ladite huile sur un comprimé neutre à faire fondre dans la bouche entre 3 et 6 fois par Jour. Pour plus d’efficacité vous pouvez la mélanger pour l’inhalation avec les huiles essentielles de camomille et de cannelle ce Ceylan bio. Ne l’appliquez cependant pas sur votre peau pour éviter des allergies.

L’huile essentielle d’Estragon

Pour votre perte de poids, si la zone ciblée est le ventre et que vous souhaitez qu’il soit plat, vous devez associer l’huile essentielle d’Estragon à vos exercices d’Abdo. Elle vous permet de retrouver une belle silhouette et un ventre plat en faisant disparaître toutes les sensations de lourdeur. Nous vous recommandons de ne surtout pas en prendre en cas de grossesse ou d’allaitement.

Vous avez la possibilité de l’utiliser aussi bien par voie orale que locale. Dans le premier cas, le traitement dure dix jours et consiste à avaler une à deux gouttes de l’huile directement ou avec une cuillère d’huile d’olive après les repas. La seconde consiste à mélanger dix gouttes d’huile essentielle d’Estragon et 10 gouttes d’huile végétale de noisette pour masser le ventre après les deux plus grands repas de la journée.

L’huile essentielle de Cèdre d’Atlas

L’huile essentielle de Cèdre d’Atlas aide à éliminer les cellules graisseuses persistantes. Elle facilite le drainage de la mauvaise graisse et limite les dépôts. Il s’agit d’une huile qui ne convient ni aux femmes enceintes, ni aux femmes allaitantes et, utilisée uniquement en application cutanée.

Pour l’employer, il faut tout simplement appliquer 5 gouttes de ladite huile avec une cuillère à soupe d’huile végétale d’amande, de macadamia ou d’avocat. Puis vous massez de façon circulaire les zones à affiner tous les matins pendant vingt jours pour un résultat rapide.

View this post on Instagram A post shared by Ma Bulle D’oxygene Dedel (@delphinecruypenynck.just)

L’huile essentielle de Citron

Le citron a toujours aidé dans les tentatives de pertes de poids et, son huile se montre plus efficace. Elle déstocke les graisses, facilite le drainage, est un bon diurétique et lutte efficacement contre la cellulite.

Vous avez juste à appliquer une goutte sur un comprimé neutre et le laisser fondre dans votre bouche trois fois par jour après les repas. Puis, se reposer loin du soleil pour ne pas perdre ses principes actifs. Plusieurs huiles peuvent donc vous aider dans votre processus de perte de poids. A vous de choisir la plus utile pour vous.