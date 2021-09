Astuce perte de poids : découvrez ces produits connectés qui faciliteront le processus !

Vous voilà de retour de vos vacances et vous remarquez rapidement que vous avez pris quelques kilos de plus. Ça y est, les bonnes résolutions pour la rentrée sont bien lancées. En fait, il faut beaucoup d’efforts pour perdre du poids et remodeler votre corps, et parfois des produits ou des appareils connectés peuvent être d’une grande aide.

Appareils connectés, une grande aide à la perte de poids

Alors, qu’entendons-nous par appareils connectés ? Vous voulez savoir combien de calories vous consommez chaque jour parce que vous devez être en déficit calorique. C’est simple, optez pour une balance nutritionnelle très efficace.

Vous souhaitez un accompagnement ciblé pour la perte de poids de votre poids. Une balance connectée qui peut calculer l’eau, les os, les muscles et la graisse de votre corps vous aidera beaucoup.

De plus, savoir que votre masse musculaire est plus importante que votre masse grasse est généralement réconfortant. Certains parmi nous ont souvent des problèmes de rétention d’eau, qui peuvent entraîner une sensation de lourdeur au niveau des jambes.

Pour cela, il existe des machines très efficaces que vous pouvez facilement utiliser à la maison.

Balance connectée Master Coach

Avec la connexion Wi-Fi, Master Coach peut réaliser une transmission de données rapide. Pas besoin d’utiliser un smartphone pour peser, les données seront automatiquement transférées vers l’application via le réseau Wi-Fi.

Chaque fois que vous pesez un nouveau poids, vous recevez une notification indiquant que votre smartphone vous invite à consulter le nouveau poids et les données de poids.

RecoveryAir

La machine RecoveryAir comprime les jambes de manière séquentielle pour augmenter le flux sanguin, tout en réduisant le gonflement musculaire, les douleurs musculaires et la fatigue, afin que vous puissiez récupérer plus rapidement pour faire ce que vous aimez. ​​​ Ces bottes sont également un excellent moyen de se débarrasser de la rétention d’eau !

Montre intelligente pour femme

Maints facteurs sont à prendre en considération lors de l’achat d’une montre connectée : la taille, le style, la couleur, la fonction et le matériau. Parmi les dames, certaines préfèrent les montres connectées qui disposent des fonctions intégrées de sécurité, de contrôle du niveau de stress et de santé.

Certaines sont plus enclines à faire le choix des modèles de montres connectées qui sont adaptés à tout modèle de sports et activité : yoga, course à pied, fitness, golf, etc.

Baskets connectées

Ces chaussures de course coussinées pour femmes sont très confortables, enveloppent les pieds comme des chaussettes et se connectent à UA MapMyRun pour des programmes d’orientation et d’entraînement en temps réel. Profitez du même retour d’énergie à une vitesse plus élevée.

SlendertoneBottom

Le dispositif de stimulation électrique inférieur de Slendertone pénètre dans les muscles de la hanche pour une meilleure forme et un meilleur tonus. 30 minutes d’entraînement équivalent à 60 exercices de hanche.

Résultats cliniques : En 4 semaines, 90 % des femmes ont remarqué un meilleur contour des fesses et 80 % des femmes ont trouvé leurs vêtements plus confortables.