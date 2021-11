Astuce pour enlever efficacement les points noirs sur le visage !

Vous avez des points noirs sur le visage ? Ne vous inquiétez pas vous n’êtes pas le seul à avoir ces genres de problèmes. Que ce soit les hommes ou les femmes, tous ont des points noirs sur le visage.

Si vous avez des points noirs, si vous voulez pouvoir les enlever, voici quelques astuces de grand-mère efficaces que vous pouvez appliquer.

Utilisez des patchs faits maison

Pour faire un patch fait maison, vous aurez besoin de :

Un pinceau

Un récipient que vous pouvez mettre au micro-ondes

2 feuilles de gélatines

Avant d’appliquer votre patch, faites un bain de vapeur après avoir bien nettoyé le visage. Pour appliquer le patch, il vous faut mettre une cuillère à soupe de lait dans un récipient qui ira au micro-ondes. Coupez les feuilles de gélatine et mettez-les dans le lait. Le récipient, mettez-le au micro-ondes pendant 15 secondes. Mélangez le tout avec le pinceau.

Dès que le mélange est prêt, laissez un peu refroidir puis appliquez sur votre visage et surtout sur le nez. Laissez sécher pendant 15 minutes. Enlevez ensuite dès que vous ressentez des picotements. Puis admirez le résultat.

Utilisez une brosse à dents

Vous pouvez utiliser si vous le voulez une brosse à dents usagée et du jus de citron. Faites un massage léger circulaire au niveau des points noirs. Vous pouvez renouveler l’opération en nettoyant la brosse à l’eau claire.

Utilisez la sauge

Dans un bol, infusez 5 à 6 feuilles de sauges pendant 10 minutes puis faites un bain de vapeur. Ensuite rincez-vous le visage à l’eau tiède.

Utilisez de la tomate

Pour utiliser la tomate pour les points noirs, il vous suffit de couper la tomate en tranches. Ces tranches doivent pouvoir épouser les formes de votre visage. Celle que vous mettrez sur le nez doit être fine. Disposez les tranches sur votre visage puis laissez agir pendant 20 minutes.

Rincez le tout avec de l’eau tiède puis tapotez légèrement avec une serviette.

Le blanc œuf pour resserrer les pores

En resserrant vos pores, vous diminuerez l’apparition des points noirs. Pour ce faire, il vous suffit de mélanger du blanc œuf au citron.

Pour ce faire, séparez le blanc œuf du jaune, battez le blanc en neige et ajoutez-y quelques gouttes de jus de citron. Appliquez sur tout le visage et surtout insistez sur la zone T. Laissez agir pendant 15 minutes et rincez à l’eau tiède.

Faites un bain de vapeur

Pour faire un bain de vapeur, vous aurez besoin de :

Une poignée de fleurs de verveine

Une branche de thym

Une poignée de fleurs de lavande

La préparation et l’utilisation se font comme suit :

Dans une casserole, faites bouillir tous les ingrédients pendant 5 min. Versez le tout dans un bol, attendez que ce soit moins chaud pour ne pas vous brûler le visage puis recouvrez votre tête d’une serviette après avoir mis votre visage au-dessus du bol. Restez ainsi pendant 5 minutes et rincez-vous le visage.