Astuce pour les cheveux : découvrez les bienfaits du shampoing à base de clou de girofle !

Vous avez des cheveux secs, ils sont cassants ou ils manquent de vitalité. Vous devez adopter une certaine routine capillaire et prendre soin de vos cheveux pour avoir des cheveux doux, sains et éclatants de beauté. Pour vous aider dans ce sens, nous vous proposons un shampoing doux pour vos cheveux avec des ingrédients naturels tels que l’ail et le clou de girofle. Comment vous y prendre ?

Shampoing naturel pour cheveux fragilisés à base d’ail et de clou de girofle

Ce shampoing naturel nettoie le cuir chevelu en profondeur et donne brillance aux cheveux. Pour préparer votre shampoing, vous aurez besoin des ingrédients suivants :

3 gousses d’ail.

100 ml de shampoing bio

10 clous de girofle

Préparation

La préparation de ce shampoing se fait en écrasant les clous de girofle et les gousses d’ail. Mettez le mélange dans votre shampoing bio et laissez le tout reposer pendant 48 heures.

A la fin du délai imparti, vous pouvez utiliser votre shampoing sur toute votre chevelure. Il vous faut commencer par les pointes et les longueurs. Ensuite vous passez au cuir chevelu pour faire pénétrer les principes actifs de votre shampoing. Laissez le tout agir pendant 10 minutes avant de mettre une couche d’un autre shampoing pour enlever l’odeur de l’ail.

Les bienfaits de l’ail et du clou de girofle pour les cheveux

Ce shampoing naturel comporte des ingrédients qui foisonnent de vertus cosmétiques.

Le clou de girofle

Le clou de girofle joue un rôle antifongique, antalgique et stomatique. Il est riche en eugénol et a la capacité de lutter contre les douleurs musculaires, les troubles digestifs ou le rhume. Appliqué sur les cheveux, le clou de girofle permet de stimuler la circulation sanguine, favoriser la croissance des cheveux et éliminer les pellicules.

L’ail

L’ail est composé de vitamines B et C, des minéraux comme le sélénium et le manganèse. Ces composants protègent les kératinocytes qui sont les cellules qui favorisent la production de la kératine. La kératine renforce la fibre capillaire et lui assure une forte croissance.

Notez également que l’ail contient du soufre. Ce composé est à la base de son odeur si particulière. L’ail a des propriétés antimicrobiennes qui lui permettent d’éliminer les germes qui entravent la santé du cuir chevelu ainsi que les impuretés.

Quelques masques capillaires pour renforcer les cheveux cassants

Pour les cheveux secs, il vous faut des ingrédients riches en acides gras. Voici quelques masques pour vous aider à nourrir vos cheveux.

Masque nourrissant au miel, au citron et à l’huile d’olive

Ce masque regorge d’antioxydants qui protègent le cuir chevelu contre les effets néfastes des radicaux libres. La préparation se fait en mélangeant deux cuillères à soupe d’huile d’olive, deux cuillères à soupe de miel et le jus ½ citron. Appliquez le mélange sur vos cheveux. Laissez poser 30 minutes puis lavez vos cheveux.

Masque hydratant à l’avocat

Le masque hydratant à l’avocat est conseillé pour les personnes ayant des cheveux très secs. Pour ce faire, vous pouvez soit utiliser de l’avocat mûr ou de l’huile d’avocat. Appliquez votre choix sur vos cheveux, massez bien puis laissez poser 20 minutes avant de laver.