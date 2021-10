Astuce pousse de cheveux : Découvrez l’impact de la consommation de compléments alimentaires sur vos cheveux !

Les cheveux sont la vitrine de notre vitalité. Plus nous mangeons bien et prenons soin de notre santé, plus nos cheveux sont forts et pleins de vitalité. Cependant, sauf dans le cas d’une hérédité, ce n’est pas toujours possible d’avoir des cheveux de très bonne qualité sans leur apporter des nutriments.

Ces nutriments passent par les fruits et légumes que nous consommons et ne suffisent pas toujours. C’est là qu’interviennent les compléments alimentaires. Quels sont leurs impacts sur vos cheveux ?

View this post on Instagram A post shared by AVEDA THE HAGUE (@avedathehague)

Pourquoi consommer des compléments alimentaires pour les cheveux ?

Avez-vous une bonne routine capillaire, sans avoir les résultats que vous espérez avoir ? Il y a une solution très simple pour vous aider dans ce sens. Il s’agit de la consommation des compléments alimentaires.

Les compléments alimentaires viennent renforcer les cheveux qui sont ternes. Ils freinent la chute des cheveux et aident à réguler l’excès de sébum qui est à l’origine des cheveux gras. Le fait de manger de façon variée et équilibrée ne garantit pas le fait de pouvoir donner les nutriments adéquats dont a besoin l’organisme. C’est ainsi qu’il y a des carences qui sont constatées et qui ont des répercussions sur la chevelure par exemple.

Quels sont les besoins en nutriments des cheveux ?

Les cheveux ont besoin de vitamines qui se trouvent dans le groupe B. Ces vitamines stimulent la production de la kératine qui est un constituant majeur de la fibre capillaire. Les cheveux ont également besoin de lipides de qualité pour éviter que les cheveux ne ternissent et ne perdent leur élasticité.

Les acides aminés dont la méthionine, participent également à la production de la kératine. Les antioxydants et les minéraux permettent de freiner la chute des cheveux et luttent contre leur vieillissement.

Les meilleurs compléments alimentaires pour les cheveux

Il existe une multitude de compléments alimentaires pour les cheveux. Cependant, trois d’entre eux se démarquent du lot. Il s’agit de :

La spiruline

La gelée royale

La levure de bière

La spiruline

La spiruline est riche en fer, en zinc, en antioxydants, en vitamines du groupe B et en protéines. Elle contient tous les éléments dont la kératine a besoin pour se synthétiser et pour entretenir la fibre capillaire.

La gelée royale

La gelée royale est riche en vitamine B5, en acide désoxyribonucléique, en minéraux, en vitamines, en antioxydants et en lipides. Elle a des actions régénérantes et nourrissantes sur les cheveux.

La levure de bière

La levure de bière est riche en minéraux, en vitamines B1, B5, B8 et B9. La vitamine B stimule la synthèse de la kératine qui est un constituant majeur du cheveu. La levure de bière renforce les cheveux, les rend plus souples, plus éclatants et augmente leur cheveu.

View this post on Instagram A post shared by Iszabeau Haarvitamines (@iszabeau)

Le complément alimentaire qui correspond à la problématique de vos cheveux

En fonction de la problématique de votre cheveu, vous saurez quel type de complément alimentaire vous pouvez prendre. Si vous avez les cheveux cassants et secs, la spiruline est le complément alimentaire le mieux adapté. Si vos cheveux manquent ont tendance à tomber et manquent d’éclat, la gelée royale est votre meilleure alliée. Enfin, si vous voulez redonner de l’éclat à vos cheveux, lutter contre les cheveux gras et purifier votre cuir chevelu, la levure de bière est ce qu’il vous faut.