Astuce propreté : Comment désinfecter une éponge et éliminer les bactéries !

L’éponge a un grand rôle dans la propreté de la maison. On l’utilise pour nettoyer la vaisselle, pour essuyer la table, essuyer le plan de travail et bien d’autres encore. Vu tout ce qu’on en fait, on ne pense pas un seul instant que cette éponge pourrait être un nid à bactéries.

Vous devez donc désinfecter votre éponge. Vous devez le nettoyer pendant 2 voire 3 semaines après l’avoir utilisé pendant 2 semaines. Voici quelques astuces pour vous aider à désinfecter vos éponges.

Utilisation du citron

Vous pouvez utiliser du jus de citron pour permettre à votre éponge de servir à nouveau dans de meilleures conditions. Pour y arriver, vous n’avez qu’à prendre un bol que vous remplirez au trois quarts d’eau. Ensuite, vous pressez une bonne quantité de jus de citron que vous mélangez à l’eau. Trempez votre éponge dans cette eau toute la nuit. Le lendemain, rincez et utilisez à nouveau votre éponge. Le citron est un fruit qui désinfecte et désodorise. Il est donc très pratique pour désinfecter une éponge sale.

Utilisation du lave-vaisselle

Vous pouvez désinfecter votre éponge tout en le lavant avec vos assiettes. Puisqu’il s’agit ici d’éliminer les bactéries et la désinfecter, vous devez choisir un programme à 60° pour que les résidus de bactéries ne restent pas et aillent se coller à votre vaisselle. A une telle température, vous vous assurez de tuer toutes les bactéries et vous désinfectez par la même occasion votre éponge.

Vous avez aussi la possibilité de laver votre éponge avec votre machine à laver. Il vous suffit de mettre l’éponge dans le tambour et choisir toujours le programme à 60°.

Utilisation du micro-onde

Le micro-onde permet d’éliminer les bactéries grâce à la chaleur qu’elle émet. Pour désinfecter votre éponge avec le micro-onde, il vous suffit de la mouiller, de l’essorer puis de la placer dans le micro-onde que vous mettrez en marche. La chaleur émise par le micro-onde agit sur les molécules d’eau qui en s’agitant et en séchant détruisent par la même occasion les bactéries. Vous avez donc une éponge propre, sèche et prête à l’emploi.

Utilisation du vinaigre blanc

En ce qui concerne le vinaigre banc, pour désinfecter votre éponge, il vous suffit de plonger votre éponge dans un bol dans lequel vous aurez mélangé en quantité égale du vinaigre blanc et de l’eau. Laissez l’éponge tremper dans l’eau toute la nuit. Récupérez ensuite votre éponge rincez la et utilisez-la à nouveau comme avant.

Utilisation du bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude étant un produit non toxique, biodégradable, désinfectant et dégraissant, il sera d’une grande aide pour nettoyer votre éponge. Pour ce faire, vous n’avez plus qu’à diluer une cuillère à café de bicarbonate de soude dans un litre d’eau chaude. Laissez tremper votre éponge dans ce mélange pendant 4 heures. Il vous suffit de récupérer ensuite votre éponge, de bien la rincer et bien l’essorer. Voilà votre éponge prête à nouveau à l’emploi.