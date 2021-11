Astuce repassage : voici les meilleures astuces pour un repassage rapide et efficace !

Après la lessive vient l’étape du repassage. Qui aime repasser ? Nous ne pensons pas que quelqu’un puisse lever la main. Il existe cependant de simples astuces qui vous permettront de passer un moment agréable tout en repassant le linge. Nous vous en disons plus.

Pensez à nettoyer votre fer à repasser

Avant de vous lancer dans le repassage, assurez-vous que la semelle de votre fer à repasser est propre. Car, un fer à repasser salit non seulement les vêtements, mais il accroche également les tissus. Si vous remarquez que la plaque de fer de votre fer à repasser est brûlée ou rouillée, vous pouvez y remédier en enlevant les marques avec un mélange d’eau et de vinaigre blanc. Frottez la surface avec un linge propre et vous retrouvez un fer propre et prêt à repasser.

A la sortie de la machine à laver, secouez vos habits

Après avoir lavé et séché vos vêtements, il est préférable que vous les secouez vivement un à un avant de mettre dans votre bac à linge propre. Cette action détendra les vêtements et ils seront beaucoup moins froissés. Cela vous permettra aussi de diminuer la charge de travail au cours du repassage.

Organisez l’ordre de repassage de votre linge

Organisez vos vêtements des moins froissés et plus délicats aux matières moins fragiles et plus froissés. Vous pourrez ainsi repasser sans penser à attendre que le fer à repasser refroidisse d’abord avant de continuer.

Couvrez de papier aluminium votre planche à repasser

Mettez sur la housse de votre planche à repasser du papier d’aluminium. C’est un véritable conducteur de chaleur qui vous évitera de repasser vos vêtements des deux côtés.

Repassez l’envers vos habits

Pour éviter de laisser de potentielles traces visibles sur vos vêtements, il est recommandé de repasser l’envers des vêtements. Aussi, vous ne serez pas gêné au cours du repassage par les boutons. Les vêtements possédant des pressions risquent de détériorer votre fer à repasser si vous ne les repassez pas à l’envers.

Ne repassez pas vos habits en faisant des cercles

Repasser les habits en faisant des mouvements circulaires a pour conséquences les faux plis et l’étirement du tissu. En plus, il pourrait facilement ruiner votre tissu s’il est très délicat. Le mieux c’est de faire de longs tracés parallèles pour faire un bon repassage.

Accrochez vos vêtements après le repassage

Après avoir repassé vos vêtements, il est impératif de mettre les vêtements sur un cintre le plus rapidement possible. Ainsi, les vêtements étant encore chauds, les plis ne se reformeront pas de sitôt.

Pour les jupes plissées, pensez aux pinces plates pour le repassage

Avant de vous mettre à repasser vos vêtements plissés comme les jupes plissées, le mieux est de les épingler avec des pinces plates. En épinglant les plis avant de vous mettre au repassage, vous n’aurez plus aucun problème à repasser votre vêtement plissé.

Utilisez et abusez de la vapeur pendant le repassage

Si vous voulez avoir des vêtements très bien repassés, vous devez utiliser la vapeur de votre fer. En effet, l’humidité que dégage la vapeur du fer vous aidera à faire lisser vos vêtements sans faire beaucoup d’efforts. Si vous ne voulez ou ne pouvez pas utiliser la vapeur, vous pouvez opter pour le jet d’eau. Il joue le même rôle que la vapeur.