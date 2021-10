Astuce santé animale : découvrez les produits indispensables pour soigner vos animaux à domicile !

Les animaux domestiques prennent une place très importante dans nos vies et dans nos quotidiens. Il est donc difficile de les voir avoir des bobos et de ne pas pouvoir les aider à vite se rétablir. Pour pouvoir y arriver, vous devez avoir une petite trousse de pharmacie à la maison. Quels sont les produits indispensables que vous devez y mettre ?

Du désinfectant antiseptique en solution

Votre chien peut facilement se planter une écharde dans un coussinet pendant qu’il s’amuse. Cela pourrait facilement devenir une infection et pourrait causer des problèmes bien plus graves. Pour éviter tous ces risques inutiles, il vous suffit de mettre sur la partie affectée de l’eau oxygénée qui a la particularité de mousser, ou une préparation iodée dont la bétadine en spray par exemple, ou une solution à la chlorhexidine.

Un crochet anti tiques

Les animaux domestiques ont besoin pour leur épanouissement de se promener. Certains animaux, dont les chiens et les chats, adorent se promener dans la nature, s’enrouler dans le sable et s’amuser partout. Il n’est donc pas rare qu’ils se fassent piquer par une tique. Les tiques pouvant transmettre la maladie de Lyme, il est très important de vérifier sous le pelage de l’animal pour voir si l’un de ces acariens ne s’y est pas glissé. Si c’est le cas, il vous suffit de vous munir d’un crochet anti tiques pour le déloger. Ensuite, vous devez désinfecter la zone mordue par la tique pour éviter tout risque d’infection.

Une bande vétérinaire

La bande vétérinaire est un produit spécialement adapté aux chats et aux chiens. Il se décline en différents modèles : compressive, adhésive et non adhésive. Elle est utilisée quand l’animal se fait un petit bobo ou dans le cas d’une plaie traumatique. Elle a une double action de protection et de cicatrisation en plus, elle se pose très facilement.

Du sérum physiologique

Le sérum physiologique est utilisé pour nettoyer le museau, les muqueuses et les yeux de l’animal. Vous pouvez aussi l’appliquer sur une plaie. Son innocuité est totale et il ne pique pas. Vous pouvez en trouver sous les formats de petits flacons de 250 ml ou en unidose de 5 ml.

Une paire de ciseaux

Les ciseaux doivent se retrouver dans la boite à pharmacie de votre animal, car il vous permettra de couper les compresses ou une bande vétérinaire par exemple le plus facilement possible.

Des compresses

Pour désinfecter une plaie avec un antiseptique, vous aurez besoin de compresses et elles peuvent être stériles ou non. Elles pourraient également être utilisées pour protéger une zone souhaitée. Les compresses sont meilleures que les cotons hydrophiles, car ces derniers ont tendance à se coller aux plaies. Vous pouvez choisir entre les compresses non tissées, les compresses non stériles et les compresses stériles et tissées.

Autres produits indispensables dans la boite à pharmacie

En plus de ces produits ci-dessus cités qui font partie des produits de base à avoir, vous pouvez ajouter ceux-ci :