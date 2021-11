Astuce santé : comment nettoyer votre foie naturellement ?

Le foie est l’un des organes essentiels dans l’organisme. Il joue un rôle très important en débarrassant le corps des substances toxiques auxquelles il est confronté que ce soit de façon naturelle ou de l’extérieur. Il est donc très important de pouvoir en prendre soin en le nettoyant. Comment vous y prendre ?

Nettoyer le foie par les plantes médicinales et la phytothérapie

Pour nettoyer votre foie, vous pouvez faire une cure détox, en utilisant les plantes médicinales. Il en existe de différentes sortes qui sont toutes autant efficaces pour permettre de purifier le foie. Certaines plantes en plus de nettoyer le foie nettoient également la peau, les reins, etc. Ce qui fait que la cure pour nettoyer le foie agit sur tout l’organisme.

Parmi les plantes les plus utilisées pour faire une détox du foie, il y a : le radis noir, le pissenlit, le romarin, l’artichaut ou la fumeterre.

Ces différentes plantes ont en commun une activité cholérétique et cholagogue, c’est ç dire qu’elles augmentent et facilitent la sécrétion et l’écoulement de la bile.

Il y a aussi d’autres plantes que vous pouvez utiliser. Il s’agit du desmodium et du chardon-Marie. Ces plantes sont à utiliser uniquement s’il y a eu un risque que le foie ait été agressé par une infection ou lors d’un traitement médicamenteux ou dans le cas où il existe une atteinte hépatique sous-jacente.

Ces plantes sont très puissantes, elles sont hépato protectrices et favorisent et accélèrent la régénération cellulaire. Il est possible de les utiliser seules ou en les associant avec les plantes ci-dessus citées pour ainsi combiner leurs approches protectrices et dépuratives.

Comment utiliser les plantes

Selon les cas, vous pouvez en faire une décoction ou une infusion pour permettre une bonne hydratation du corps. Notez que ces plantes sont particulièrement amères et pourraient rebuter certaines personnes. Dans ce cas, vous pouvez adoucir votre tisane en y ajoutant du miel de romarin.

Si vous n’y arrivez pas toujours, vous pouvez vous tourner vers les EPS, soit extraits de plantes fraîches standardisées qui se présentent sous la forme liquide et se diluent dans de l’eau.

Vous pouvez aussi utiliser des gélules extraites de fruits secs et autres, cependant, pour une cure détox, l’hydratation est beaucoup plus conseillée et donc les formes liquides sont beaucoup plus à privilégier.

Exemple d’infusion-décoction détox

Pour préparer cette tisane, il vous faut :

Ingrédients

Racines coupées de pissenlit 10 g

Parties aériennes de fumeterre 10g

Parties aériennes de romarin 10g

Préparation

Dans une casserole, mettez les racines coupées de pissenlit et ajoutez-y 1 litre d’eau froide. Portez cette eau à frémissement couvert pendant 10 minutes. Le temps écoulé, coupez le feu et mettez-y la fumeterre et le romarin puis laissez infuser pendant 10 minutes en couvrant la casserole.

Filtrez ensuite et buvez toute la préparation tout au long de la journée. Cette cure va durer 10 à 21 jours. Pour le goût, vous pouvez sucrer avec du miel de romarin si vous voulez.