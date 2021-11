Astuce santé : connaissez-vous la cause des ongles courbés ?

Vous pouvez trouver que la courbure des ongles est tout à fait naturelle. Cela pourrait bien être le cas et pourrait à la fois révéler un problème de santé que vous devez traiter. L’aspect des ongles tout comme tout sur votre corps peut en dire long sur votre état de santé général. Les ongles recourbés n’ont pas toujours une raison sanitaire, mais le mieux est de consulter un médecin pour s’en assurer et se faire soigner rapidement si maladie y est. Voici donc les causes principales des ongles courbées et les différents types de courbures des ongles.

Les principales causes des ongles courbés

La courbure des ongles est souvent liée à un problème de santé sous-jacent. Il peut s’agir d’un problème temporaire, comme une infection chronique comme le psoriasis ou une infection fongique. Ou tout simplement une infection temporaire. Voici les causes les plus courantes :

Une anémie par carence en fer

Le fer aide à maintenir les cellules en bonne santé, les ongles et la peau également. Dons, une carence en fer peut être due à :

Une grossesse ;

Un régime alimentaire pauvre en fer ;

Un problème de santé sous-jacent ;

Des périodes de forte activité ;

La fatigue ;

Un rythme cardiaque rapide ;

Une pâleur ;

Des maux de tête ;

De la faiblesse ;

Une perte de cheveux ;

Une sensation de martèlement dans les oreilles.

La maladie de Raynaud

Il s’agit d’une maladie rare qui affecte les artères. Elle amène ces artères à se rétrécir périodiquement et à bloquer le flux sanguin qui mène les nutriments vers des parties spécifiques notamment les orteils et les doigts. De ce fait, les orteils et les doigts peuvent :

Être engourdis, douloureux ou froids ;

Devenir bleutés, blancs ou pâles ;

Brûler ou palpiter.

Les différents types de courbures des ongles et leurs différentes causes

Il existe divers types de courbures d’ongles :

Les ongles en cuillère

Ici, les ongles sont très courbés et sont très doux. Il est souvent appelé le koilonychia. Il peut apparaître chez les nouveau-nés, mais peut rapidement et facilement être résolu. Par contre chez un adulte, le koilonychia peut indiquer une anémie ferriprive.

Les ongles se courbant à l’extrémité

Les ongles se courbant à l’extrémité font épaissir les tissus sous l’ongle ce qui provoque la courbure au-dessus des ongles et l’arrondit au bout des doigts. Certains médecins pensent que la courbure des ongles est provoquée par une augmentation du flux sanguin au bout des doigts. Elle peut être dû à un problème inoffensif et héréditaire tout comme il peut être dû à un problème de santé.

Les ongles se courbant sur les côtés

Il s’agit ici d’ongles qui se courbent vers l’intérieur, mais sur les côtés. On les appelle encore les ongles incarnés. Souvent les ongles incarnés sont au port de chaussures serrées plus au niveau de la boîte d’orteils. Les ongles incarnés peuvent également être dus à une mauvaise coupe des ongles.