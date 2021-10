Astuce santé : Des recettes d’eau infusée pour une cure détox

Avez-vous envie de redémarrer votre système digestif et même circulatoire ? Vous sentez-vous lourd et ne savez- vous pas comment y remédier ? Essayez les eaux infusées détox. Il y en a de toutes sortes, préparées avec des fruits, des légumes, des herbes. Vous n’avez plus qu’à faire votre choix.

Eau infusée détox menthe/ citron/ concombre

Prenez un pichet et versez-y un 1,5 litres d’eau, ajoutez 1 citron coupé en deux et quelques feuilles de menthe préalablement bien lavée et des rondelles de concombre. Laissez le tout infuser au frais quelques heures et buvez-en toute la journée.

Eau infusée détox citron vert/ fraise / menthe

Dans une carafe, mettez 125 g de citrons vert lavés et coupés. Ajoutez ensuite 250 g de fraises bien lavées et coupées sans oublier 20 feuilles de menthe lavées également. Ajoutez 2 litres d’eau, laissez infuser pendant une demi-journée puis dégustez.

Eau infusée détox basilic/pêche

Prenez une pêche, lavez-la soigneusement et coupez en fines tranches sans retirer sa peau. Mettez les morceaux dans une carafe, lavez quelques feuilles de basilic et ajoutez-en puis recouvrez d’eau. Laissez l’eau infuser quelques heures dans le réfrigérateur avant de commencer à boire.

Eau infusée détox myrtille/orange

Coupez 4 oranges en rondelles, prenez une poignée de myrtilles fraîches et mettez le tout dans une carafe. Mélangez, laissez infuser et dégustez.

Eau infusée détox menthe poivrée / citron vert/ citron jaune

Dans un bocal, mettez des feuilles de menthe poivrée, un citron jaune coupé en rondelle, deux citrons jaunes coupés en rondelles et recouvrez le tout d’eau. Recouvrez, laissez infuser au frais et savourez votre eau détox.

Eau infusée détox menthe/citron/kiwi

Dans un bocal, mettez des feuilles de menthe propres, un kiwi, une moitié de citron finement coupé, et le jus de la deuxième moitié du citron. Ajoutez un demi litre d’eau et laissez infuser pendant 4 heures avant de savourer.

Quels sont les bienfaits de l’eau infusée détox ?

L’eau infusée détox se consomme sans modération car elle n’a presque aucune calorie à son compteur. Pour les personnes qui n’ont pas l’habitude de boire une grande quantité d’eau par jour, l’eau infusée détox est une meilleure alternative par rapport à l’eau minérale. Le goût des différents légumes et des fruits confère à l’eau diverses saveurs.

Que ce soit de l’eau infusée avec des fruits, des herbes ou des légumes, elle vous permettra de boire beaucoup plus d’eau que vous en avez l’habitude grâce aux diverses saveurs elle procure. En plus d’être vitaminée, elle vous permet également de bien vous hydrater.

Il est conseillé de consommer au minimum 1,5 litre d’eau par jour pour permettre une bonne circulation de l’oxygène et des nutriments dans l’organisme. Elle améliore le fonctionnement des organes et permet de réduire la fatigue de ces derniers. Si vous êtes également un adepte du café, vous aurez sûrement remarqué que vous êtes très souvent déshydraté.

L’eau infusée vous apportera l’hydratation dont vous avez besoin. Emportez-la partout avec vous et pensez à réduire voire laisser complètement la consommation du café.