Astuce santé et bien-être : quelques idées pour avoir une haleine toujours fraîche !

Il est très courant de voir certaines personnes avoir une mauvaise haleine et cela peut arriver à n’importe qui. Vous ne savez pas pourquoi vous souffrez de mauvaise haleine. C’est pourtant simple, une mauvaise haleine survient surtout quand certaines règles d’hygiène bucco-dentaire ne sont pas respectées. Ce n’est donc pas une fatalité puisqu’il est possible d’éviter cette mauvaise odeur et garder une haleine fraîche.

View this post on Instagram A post shared by Faubourg Beauty (@faubourgbeauty)

Buvez de l’eau

Voulez-vous avoir une bonne haleine ? Il vous suffit de boire régulièrement de l’eau. En effet, dans la bouche, la salive est chargée d’éliminer toutes les bactéries qui se trouvent dans la bouche. Pour que la salive se forme, vous devez être bien hydraté. Pour être bien hydraté, il faut boire beaucoup d’eau pour contribuer à une production optimale de la salive. Quand vous avez la bouche sèche, les bactéries prolifèrent et causent une mauvaise haleine.

Adaptez votre alimentation

Il est connu de tous que certains aliments donnent une mauvaise haleine. C’est le cas du café, de l’oignon, de l’ail, des épices ou encore d’une grande consommation de protéines. L’alcool et le tabac ne sont pas non plus des alliés de la bonne haleine. Vu que vous connaissez tout cela, si vous voulez avoir une bonne haleine, il vous suffit de les éviter au maximum.

Utilisez un bon dentifrice

Le bon dentifrice contient du zinc, un agent antibactérien. Le bon dentifrice aide à protéger la bouche des bactéries qui sont à la base de la mauvaise haleine.

Brossez-vous les dents et la langue

En grande partie, l’origine de la mauvaise haleine est la bouche elle-même. Elle est souvent liée à une mauvaise hygiène bucco-dentaire. En effet, les bactéries qui sont dans la bouche se nourrissent de protéines qui sont dans vos cellules buccales ou dans vos résidus alimentaires.

Quand ces bactéries détruisent les protéines, elles produisent une mauvaise odeur qui crée la mauvaise haleine. Bien se brosser les dents est donc la meilleure solution pour avoir une haleine bien fraiche. N’oubliez également pas de bien vous brosser la langue, car c’est un autre lieu où nichent les bactéries également.

Changez votre brosse à dents

Une brosse à dents hors d’usage perd en efficacité avec le temps. Il n’élimine donc plus les bactéries correctement. Pour ce faire, il est recommandé de changer votre brosse à dents tous les 3 mois. Avant que n’arrive ce délai, vous pouvez éliminer les bactéries en passant votre brosse à dents sous de l’eau bouillante.

Faites régulièrement des bains de bouche

Le bain de bouche se débarrasse des bactéries que la brosse à dents n’arrive pas à éliminer. Le bain de bouche favorise une bonne hygiène buccale et procure une sensation de fraicheur dans la bouche.

Soignez à temps vos caries

Une carie qui n’est pas soignée cause une mauvaise haleine. Dès que vous voyez apparaître les premiers signes, faites-vous diagnostiquer par un dentiste au plus vite.

View this post on Instagram A post shared by Dentist Jocelyn (@dentist_jocelyn)

Faites annuellement un détartrage

Le tartre malgré les brossages répétitifs arrive à s’accumuler autour de la dent. Il est donc conseillé de faire un détartrage une fois par an chez le dentiste. Le détartrage aide grandement à avoir une bonne haleine.