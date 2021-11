Astuce santé : les attitudes diététiques à avoir pour mieux vous porter !

Il est très important qu’en prenant de l’âge, vous commenciez par traiter et à prévenir certaines maladies. Pour ce faire, vous devez passer par votre alimentation. Toutefois, vous n’êtes pas obligés de laisser votre plaisir pour autant. Vous pouvez très bien adopter de bonnes habitudes alimentaires tout en vous faisant plaisir. Comment vous y prendre ? Nous vous disons tout.

Les meilleurs modes de cuisson

Le mode de cuisson participe grandement à la bonne santé. Il existe divers modes de cuisson, dont la cuisson à la vapeur. Ce mode de cuisson est le plus conseillé, car il préserve les constituants de l’aliment qui risquent de s’échapper au cours d’une cuisson à l’eau. Une cuisson à la vapeur vous épargne l’utilisation de sel. Les vitamines B et C ainsi que les minéraux leur donnent un caractère naturellement et très légèrement salé et ont du goût.

La cuisson à l’étouffée est également utilisée. Elle a les mêmes propriétés que la cuisson à la vapeur. Cependant, il est conseillé de ne pas utiliser du papier aluminium pour faire cuire les aliments comme le citron et la tomate.

Il y a cependant les cuissons comme celles au gril, au four, au barbecue qui ne sont pas très recommandées, car à plus de 200 °C, les aliments se dessèchent et les composés de l’aliment potentiellement cancérigènes se mettent à se former.

Mangez une bonne part de légumineuse

Mangez des légumes secs comme les haricots, les pois cassés et autres légumes secs environ deux fois dans une semaine. Pensez à les tremper pendant 12 heures avant de les cuire, et laissez-les bien cuire pour bien digérer.

Plus d’épices et d’herbes

Les épices et les herbes permettent de donner du goût aux aliments sans avoir à trop saler et sans avoir besoin d’utiliser beaucoup de matières grasses. Vous pouvez faire vos propres épices en les faisant moudre et en les conservant à l’abri de la lumière, de l’air et de la chaleur.

Moins de charcuterie et de viande

Aimez-vous manger la viande ? Il n’y a aucun problème à cela. Cependant, vous ne devez pas dépasser les 500 g de viande par semaine, 150 g de charcuterie. Tout ceci pour éviter les risques de cancer.

Hydratez-vous en toute saison

Vous perdez environ par jour 2,5 litres d’eau entre les selles, la transpiration, les urines. Vous devez donc les compenser par votre alimentation, en mangeant des fruits riches en eau, dans les légumes et les laitages. Et en buvant beaucoup d’eau.

Pensez à la vitamine D

La vitamine D a un impact positif sur la santé des os. Elle participe également au maintien de la masse musculaire, permet aussi de conserver la mobilité, la force et évite les chutes. Vous devez en apporter davantage à l’organisme en exposant votre visage et vos bras au soleil pendant 10 minutes par jour au moins les mois d’avril à octobre. Cette liste d’habitude est non exhaustive. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire en plus. Toutefois, si vous arrivez à pratiquer ces quelques conseils, vous aurez franchi un certain cap.