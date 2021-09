Astuce santé : Les bonnes raisons pour lesquelles vous devez consommer très souvent des fraises !

De la Gariguette à la Charlotte, la fraise fait toujours partie des fruits préférés des français, surtout au moment où le soleil fait son apparition. Juteuse, rouge, charnue, sucrée, la fraise est un fruit très bon pour la santé. Découvrez les raisons pour lesquelles vous devez très souvent la consommer.

Pourquoi consommer la fraise ?

La fraise est un fruit très bon pour le cœur. Ses antioxydants peuvent neutraliser les radicaux libres et favoriser une santé cardiovasculaire.

De même, son apport en potassium permet de réguler la tension artérielle et peut aussi diminuer l’hypertension. Par ailleurs, en raison de son double effet diurétique et anti-inflammatoire, ce petit fruit est très efficace contre les douleurs rhumatismales, la goutte ainsi que les calculs rénaux. Pour bien profiter de tous ces biens faits, consommez la fraise dès le matin, à jeun.

Elle aide à perdre du poids. En effet, la fraise fait partie des fruits recommandés par les diététiciens lors d’un régime. Elles sont faibles en sucre et riches en eau (90 %) et 100 grammes de fraise ne contiennent que 35 calories. Alors, n’hésitez pas à les acheter sur le marché, à condition de ne pas les consommer avec beaucoup de glace vanille.

La fraise facilite la digestion

Si sa densité calorique est faible, la fraise aide aussi à la digestion en raison des fibres qu’elle contient. Si vous souffrez de constipation ou de problèmes intestinaux, associez cet aliment laxatif et diurétique votre liste d’achat.

La fraise aide au développement du fœtus

Généralement, les femmes en état de grossesse ont envie de fraises. Bien que ce ne soit pas toujours vrai, ce fruit rouge est tout de même bénéfique pendant la grossesse car il contient une grande quantité de vitamine B9, également appelée acide folique, qui permet le bon développement du bébé.

La fraise peut prévenir les maladies cardiovasculaires

Les fraises sont d’excellents fruits qui contiennent beaucoup de potassium, ce qui contribue à une meilleure santé cardiaque. Manger régulièrement la fraise aide à réguler la tension artérielle. Si le taux de potassium contenu dans la fraise est suffisamment élevé, cela peut aider à diminuer l’hypertension artérielle.

La fraise protège les yeux

Comme certains poissons gras, le chou, le brocoli ou la goyave, les fraises peuvent protéger les yeux. Grâce à la présence d’antioxydants et de vitamine C dans ses sa composition, la fraise aide à combattre les cataractes, à renforcer la rétine et à lutter contre les rayons Ultra-violets forts.

La fraise permet une amélioration de la qualité de la peau

La même vitamine C est également une alliée dans la lutte contre le vieillissement cutané. À la maison, vous pouvez vous servir de la fraise comme remède ou soin naturel.

Si vous désirez appliquer ce gommage sur votre visage, il vous suffit d’écraser un peu de fraise et d’ajouter de l’huile d’olive et du sucre puis mélanger le tout pour obtenir une bonne recette de soin beauté naturelle. Vous pouvez également utiliser la fraise et le miel en masque pour apporter un peu d’éclat à la peau.