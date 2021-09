Astuce santé : manger du pain sans se soucier des calories, les pains à privilégier et consommer sans modération !

S’il y a un aliment qui ne se fait pas rare dans le plat de chaque français, c’est le pain. L’habitude alimentaire à la française laisse une place de choix à cet aliment pourtant un peu trop riche pour l’organisme. Avec difficulté, certaines personnes tentent de l’éliminer du repas.

Les pains qui ne vous feront pas augmenter de poids

Il existe plusieurs catégories de pain pour garnir vos plats à la française :

Le pain complet

Son appellation peut varier d’une région à une autre. On vous parlera de pain intégral. L’adjectif complet ou intégral indique sa fabrication avec de la farine complète. Il est conseillé contrairement au pain blanc à cause de sa richesse en fibre. Surtout lorsque la farine est purement biologique, c’est-à-dire une absence totale de pesticides.

Il est plus nutritif et ne contient pas assez de calories qui pouvaient vous exposer à l’obésité. Vous en trouverez pour votre gout et surtout la majorité des nutriments naturels du grain.

Il garde presque tous les éléments nutritifs. Faites attention aux étiquettes si vous devez l’acheter. Vous dépenserez un peu plus mais vous gagnerez plus pour votre organisme.

Le pain de campagne : la baguette de tradition

On parle aussi de pain multi céréales, ou encore de pain tradition. Les appellations répondent le plus souvent à la manière et la composition. Ce qui doit vous donner une garantie est un bon encadrement de la loi.

Dans le présent cas c’est le levain qui est conseillé et non la levure. Il est vrai que les deux sont autorisés mais vous devez savoir choisir en posant la question au fabriquant si possible. Quelque soit la farine utilisée, la digestion est plus facile. Il n’y a pas un stockage de graisse.

Lorsque le pain est fait à partir de plusieurs céréales vous avez l’intérêt de diversification de nutriments dans un seul repas. L’épeautre ou le seigle vous évite le gluten qui ne facilite pas la digestion.

Le pain bio

Au-delà de tous les noms qu’on peut donner au pain il faut privilégier le bio. Que le pain soit de campagne, multi-céréales, de tradition ou complet, pour une bonne santé il faut veiller qu’il soit sans pesticides.

Très souvent en évitant de prendre du poids on peut en avoir pire avec les pains. Les additifs utilisés peuvent avoir plus de conséquences sur l’organisme. Les grandes surfaces comme les boulangeries en proposent désormais.

Bon à savoir sur le pain et le régime

Il faut comprendre avant tout que la consommation du pain est très importante pour votre organisme. La peur de l’augmentation du poids ne devrait pas vous amener à l’écarter de votre alimentation.

C’est aussi un autre problème de ne pas manger ce qu’on aime. Cette obligation alimentaire donne assez de frustrations qu’on ne peut parfois pas supporter. Alors, la meilleure solution est de consommer avec modération.

Et surtout choisir ce qui va vous permettre de satisfaire en même temps votre désir, votre gout et surtout votre organisme. Il est bien possible de faire votre régime en consommant du pain. La qualité et la quantité est surveillée autant que ce qui accompagne votre pain.