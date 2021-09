Astuce santé : Potiron, le légume de saison qui fait sensation auprès des adeptes de la perte de poids, comment l’adopter pour un effet réel !

Le dernier trimestre de l’année démarre avec son lot d’évènement et de fête en famille. L’ambiance festive qu’il apporte avec Halloween, Noël ou la nouvelle année, il n’est pas facile de profiter de ses proches sans se faire plaisir autour d’une belle table garnie.

On finit encore par prendre du poids que l’on cherche à perdre tout au long de l’année. Pour enrayer ce cercle vicieux, vous avez la possibilité d’adopter le légume de saison idéal pour vous empêcher d’emmagasiner du mauvais gras et de ce fait perdre du poids. Le potiron sera en effet votre meilleur allié aussi bien en soupe, en purée qu’en tarte.

Les bienfaits du potiron

Le potiron est un aliment très peu calorique à la fois riches en vitamine A, en fibres et en potassium. Il contient peu de sucre et beaucoup d’eau et fonctionnent comme un antioxydant naturel grâce aux polyphénols et aux caroténoïdes qu’il contient. Il possède plusieurs propriétés favorables à votre désir de perte de poids.

Un faible niveau calorique

Contenant énormément d’eau, le potiron ne favorise pas la prise de poids, car il contient tout juste 14 calories pour 100 grammes, 0,6 g de protéines, 1,9 g de glucides et, une quasi absence de lipides. Vous pouvez donc en consommer quotidiennement pour remplacer les aliments trop caloriques comme les patates, les pommes de terres, le riz ou le pain.

Une capacité coupe-faim

Chargée de fibre, soit 0,3 g de fibres pour 250 g de potiron, cet aliment donne une sensation de satiété qui vous permet d’éviter les petits grignotages entre les repas. N’ayant plus de fringales vous pourrez ainsi éviter de stocker inutilement des calories non indispensables à votre métabolisme.

Un aliment économique

Cultivé en France, plus précisément en Provence, le potiron accompagnera aussi bien vos plats que vos desserts. Il est facile de s’en procurer en plus il ne coûte pas cher. Pour un potiron de taille moyenne, il faut prévoir environ 2,80€ le kilo. Ce qui est bénéfique pour tous les plats que vous pourrez réaliser et les vertus dont il est gorgé.

Un aliment sain

Le potiron est un mets riche en en fibres, en vitamine A et, en vitamine C, D, E, B9, B2, B5. Il apporte à votre corps le phosphore, le manganèse, le magnésium, le fer, les antioxydants et, le potassium dont il a besoin. Il est donc à la fois bon pour prévenir les maladies du cœur, réguler votre diabète, réduire les risques d’hypertension et, se débarrasser du mauvais cholestérol dans le sang.

Une consommation saine pour perdre du poids

Très efficace pour la perte de poids, le potiron permet de réguler l’appétit grâce aux fibres qu’il contient. Il facilite également le transit intestinal et améliore la santé de votre système digestif. Pour ceux qui ont décidé d’adopter un régime minceur, celui au potiron est très efficace et très facile. Il suffit de remplacer l’un de vos repas quotidiens, celui du midi ou du soir, par une soupe au potiron. Pour ceux qui souhaitent des résultats rapides, pendant deux ou trois jours, alimentez-vous exclusivement de potiron à tous les repas et grignotages. Ensuite, alterner avec la précédente recette pour un résultat fulgurant.